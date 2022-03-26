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加州五系中醫藥大學碩博士聯讀班網上說明會

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加州五系中醫藥大學優良的師資，結合臨床門診，讓病患留下了良好的口碑與同學們的實際的經驗。
加州五系中醫藥大學優良的師資，結合臨床門診，讓病患留下了良好的口碑與同學們的實際的經驗。

加州五系中醫藥大學3月31日（周四）美國西岸時間晚上7時，舉辦中醫碩博士聯讀班入學網上説明會，請提前上網預約登記https://FiveBranches.edu/c。一套課程，同時獲得您的中醫專業碩博士學位，通過考試後，成為一名持照針灸師/中醫師。參與這次生説明會，加州五系中醫藥大學學習團隊：將在本次討論會中，為您提供明確的申請入學準備方針，並即時回答你的問題。 無論是與申請上的細節，還是您未來求學中有關問題。

你是否知道現今是你接受醫療教育的絕佳時機？該校提供聯邦政府助學貸款選項、利用數位平台新科技助您學習成長。加州五系中醫藥大學中文DTCM課程/學位，2020年6月已獲得ACAOM全面認證。為南灣唯一合格認證全資格的中醫藥大學，凡該校學生畢業後，均具備參加中醫針灸師執照考試資格。

加州五系中醫藥大學今日的成就，主要歸功於本校教授及醫師群多年來的努力奉獻。彭振能教授、趙振平教授、馮前教授及胡露茜教授於該校任教已超過30年。時至今日，該校擁有的優秀師資規模已達200餘人。

回顧校史上最令人深感難忘的時刻總是：每當病人恢復健康後，在路上巧遇時以溫情擁抱與笑顏回報該校教員醫師以示感激之情、或在親友面前開心地分享中醫是如何適時挽救了自己的性命；以及每當畢業生心懷感激，在畢業時離情依依地致贈禮物給老師，以表達感恩提攜之意。扶病、育才對該校而言，是最具意義的事。

無論是該校廣泛全面的學術課程設計、高質量的課堂及臨床教學、熱誠真摯於教學的師資、勤勉的教務行政人員及學生，這些努力貢獻正是促使該校能在西方社會中，能持續發揚傳承中醫文化的堅實推動能量。

請提前上網預約登記https://FiveBranches.edu/c，3月31日（周四）美國西岸時間晚上7時網上說明會，了解更多資訊。

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