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骨刺傷腫特效靈敷貼天然草本 效果顯著

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RIAXI骨刺傷腫特效靈敷貼劑面世20多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。
RIAXI骨刺傷腫特效靈敷貼劑面世20多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。

RIAXI骨刺傷腫特效靈敷貼劑面世20多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。採用天然草本超級濃縮所制成，效果顯著，無副作用，適用於消炎、消腫、止痛、活血、化瘀、祛風、活絡、補骨、生肌等作用。不含類固醇及重金屬。

陳先生經醫生診斷為腰椎間盤凸出，服消炎止痛劑。冷熱敷、物理治療、拉腰牽引、打針封閉治療均無效。用美國Riaxin骨痛傷腫特效靈配方後一個月，已無疼痛，正常工作、游泳、打保齡球都無問題。

孫老太雙膝疼痛，上落樓梯困難。醫生診斷為老年性退化骨質增生及磨損，服消炎止痛劑、物理治療、看跌打醫生、針灸均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程後，疼痛消失，上落樓梯已不成問題。

張先生因旅行拿行李用力過度扭傷腰骨及腳踝，服用消炎止痛劑及看跌打無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈一個療程已經痊癒。

李小姐在寫字樓工作。時常頸椎痛、肩痛、頭痛。經醫師診斷為頸椎骨發炎增生，服止痛劑物理治療、跌倒、針灸均無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，一切症狀消失，解除了多年痛苦。

楊小姐工作扭傷手指，不能伸直亦不能彎曲（彈弓指），楊小姐喜歡跳舞，時常穿高跟鞋，腳趾、腳踝常痛。凡有疼痛就用Riaxin骨痛傷腫特效靈，就解決問題。

羅先生的兒子打球扭傷腳踝，又跌傷膝蓋及扭傷手腕，看跌打、服止痛劑無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後。疼痛消失患處恢復正常。

王先生的女婿因車禍撞傷胸部，頸部亦傷、跌打針灸，看西醫骨科無法解決疼痛。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，已經好的七七八八，現正繼續貼藥。

楊女士患類風濕性關節炎，服消炎止痛劑，用抗生素用類固醇都無效，手指、腳趾、手腕、腳踝、雙膝、雙肘腫大，對人生極為悲觀。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後。腫痛消失。回復人生樂趣。

方小姐產後腰痛，兩邊坐骨神經亦痛，服藥，打針，按摩，針灸，拔火罐均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈一盒就解除了痛苦。她說，早知道有這個藥，就不用痛這麼久亦省了很多醫藥費。

Riaxin骨痛傷腫特效靈適應症 ：骨刺、骨質增生、椎間盤凸出出、五十肩、頸椎、腰椎、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損。網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛，勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、運動、撞車造成的神經、肌肉、骨骼、韌帶損傷，均有特效。能快速止痛消腫、生肌。

骨痛傷腫特效靈在各大中藥行均有出售，或網上訂購請瀏覽 www.riacin.com或www.glowherbalgenic.com全美郵寄熱線1-877-292-1256。

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