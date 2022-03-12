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精采演唱會重臨貴騰大賭場

工商訊
貴騰大賭場除了刺激的博彩娛樂，將於6月與9月分別舉辨三場精彩演唱會。
貴騰大賭場除了刺激的博彩娛樂，將於6月與9月分別舉辨三場精彩演唱會。

蒞臨貴騰賭場大酒店與親朋好友共渡好時光！在三月、四月和五月的最後一個星期五晚上7點和9點舉辦，保證有一位贏得Lexus驕車和現金獎。帶來意想不到的財運，開豪華車回家！另外，即日起到5月26日止，每星期四晚上5點至10點！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機大賽，還有機會賺取雙倍或三倍獎賞，欲知更多活動相關訊息，請瀏覽GratonResortCasino.com，或洽707-588-7100。

除了刺激的博彩娛樂，貴騰大賭場將於6月3日、6月25日與9月2日晚上，分別舉辨「越南群星夏日之夜演唱會」，「菲律賓HITMAKERS 演唱會」和「蘇永康演唱會」三場精彩的演唱會。

眾多越南金曲歌手、人氣新秀，將於6月3日晚上輪番登場，星光熠熠的陣容包括：MC KỲ DUYÊN、HÀ THANH XUÂN、ĐAN NGUYÊN、MINH TUYẾT、NGUYỄN HỒNG NHUNG、TRỊNH LAM、LAM ANH、VÂN SƠN、BẢO LIÊM、KỲ PHƯƠNG UYÊN、NGUYỄN HƯNG等，為您帶來各種不同風格的演出，絕對是您最值得期待的演唱會！

「菲律賓HITMAKERS演唱會」將於在6月25日晚上舉行。MARCO SISON、HAJJI ALEJANDRO、REY VALERA 和 NONOY ZUNIGA等紅星將傾力演出，還有特別嘉賓 POPS FERNANDEZ 表演，敬請萬勿錯過！

「情歌王子」蘇永康則會在9月2日晚上，用他醉人的歌聲，娓娓唱出「男人不該讓女人流淚」「那誰」「愛一個人好難」「越吻越傷心」等代表作，屆時他將一展迷人歌喉，傾力演繹多首經典情歌，帶你重溫往日時光，希望跟著他音樂一起成長的歌迷，能聚在一起同樂，渡過難忘的一夜。

節目精彩可期，網路購票現已正式開賣，若想瞭解更多演唱會相關消息，請儘速至GratonResortCasino.com，機會難得，切勿錯過！

「越南群星夏日之夜演唱會」6月3日星期五，晚上8點30分，票價：48元、68元、88元。

「菲律賓HITMAKERS演唱會」6月25日星期六，晚上7點，票價：58元、68元。

「William So蘇永康演唱會」9月2日星期五，晚上9點，票價：68元、88元、108元。

貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

貴騰大賭場除了刺激的博彩娛樂，將於6月與9月分別舉辨三場精彩演唱會。
貴騰大賭場除了刺激的博彩娛樂，將於6月與9月分別舉辨三場精彩演唱會。

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