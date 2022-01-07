我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

費城公寓大火12死 疑5歲童「玩火燒聖誕樹」釀災

太子金牌沖劑 守護全民健康

工商訊
太子金牌美國蓮花清瘟靈，配方符合FDA標準，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防安全可靠，快速有效。
太子金牌美國蓮花清瘟靈，配方符合FDA標準，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防安全可靠，快速有效。

隨著疫苗接種普及，原先疫情已趨緩，但近來的旅遊季以及高傳染性的Omicron變種繼續在全國各地區傳播，又一波感染高峰，再次刷新了確診人數，在這麼嚴峻的時刻，主動防疫與個人保健的工作格外重要。

太子金牌提醒全面防疫與個人衛生的重要：不論成年或孩童，除了積極接種疫苗，讓身體產生抗體來預防重症發生外，太子金牌提醒大家，勤洗手並避免接觸口、鼻、眼，出外時配戴口罩，減少病毒透由飛沫傳遞，良好的外在保護，降低病毒入侵身體的機會；另一方面，從內在加強，透過日常飲食、作息，保持充足睡眠及定期運動強化自身免疫力特別重要。

太子金牌宣肺敗毒、蓮花清瘟靈守護民眾健康：在這看不見盡頭的疫情，做為美國東方草本保健茶系列的先驅品牌：太子金牌始終站在前端守護民眾健康，特別取得中國國務院官方特別推薦三藥三方的二號方–宣肺敗毒方，清熱化濕、健脾化痰，疫情爆發的前期在武漢方艙臨床使用，

改善輕症患者症狀，效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方：太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑，每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮，即沖即服。

更為大家所熟知的蓮花清瘟靈，是三藥三方的一號方，太子金牌以傳統中藥醫學結合現代技術，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉，沖劑型態讓人體更好吸收，完整呈現美國改良專利一號方的效果，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防，符合FDA標準，針對輕微狀態也有助益。

近40年信譽質量保證：太子金牌自1983年以來至今近40年，致力於研發純天然草本配方產品。以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉為濃縮沖劑，最大程度發揮中醫藥草本的藥理效果，無西藥副作用，安全性有效性兼具，是太子金牌近40年來的保證與承諾。特效板藍根：清熱解毒、預防傷風感冒；快清感冒靈：針對頭痛發燒、全身無力特別有效；特效傷風靈：咳嗽喉嚨痛、鼻塞能快速改善。

在防疫的關鍵時刻，家中常備太子金牌，有備無患。太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、傷風靈、感冒靈，板藍根等沖劑於各大華人超市及零售點均有發售，消費者如有任何疑問，或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。

宣肺敗毒方為官方推薦三藥三方之二號方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果十分顯著。...
宣肺敗毒方為官方推薦三藥三方之二號方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果十分顯著。太子金牌宣肺敗毒顆粒為其改良專利配方。

疫情 防疫 疫苗

上一則

Omicron來勢洶洶 矽谷專家建議快自行檢測

延伸閱讀

中國為防疫不惜再封城 全球供應鏈恐又再度衝擊

中國為防疫不惜再封城 全球供應鏈恐又再度衝擊
杜特蒂祭鐵腕防疫 未打疫苗者若離家門就逮捕

杜特蒂祭鐵腕防疫 未打疫苗者若離家門就逮捕
北京冬奧下月登場 世衛打包票：防疫計畫穩妥

北京冬奧下月登場 世衛打包票：防疫計畫穩妥
疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　

疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　
吃均衡、常鍛鍊 老人養生保健 醫師教招

吃均衡、常鍛鍊 老人養生保健 醫師教招

熱門新聞

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

2022-01-06 02:20
加州新冠住院人數增加速度前所未有，灣區醫院暫未超出負荷。（美聯社）

加州新冠住院人數 增速前所未有 專家：下周更不安全

2021-12-31 02:20
北加州阿拉米達縣警警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

北加亞裔警校學生 高速公路受槍擊身亡

2022-01-05 16:17
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋
「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍