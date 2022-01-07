太子金牌沖劑 守護全民健康

太子金牌美國蓮花清瘟靈，配方符合FDA標準，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防安全可靠，快速有效。

隨著疫苗 接種普及，原先疫情 已趨緩，但近來的旅遊季以及高傳染性的Omicron變種繼續在全國各地區傳播，又一波感染高峰，再次刷新了確診人數，在這麼嚴峻的時刻，主動防疫 與個人保健的工作格外重要。

太子金牌提醒全面防疫與個人衛生的重要：不論成年或孩童，除了積極接種疫苗，讓身體產生抗體來預防重症發生外，太子金牌提醒大家，勤洗手並避免接觸口、鼻、眼，出外時配戴口罩，減少病毒透由飛沫傳遞，良好的外在保護，降低病毒入侵身體的機會；另一方面，從內在加強，透過日常飲食、作息，保持充足睡眠及定期運動強化自身免疫力特別重要。

太子金牌宣肺敗毒、蓮花清瘟靈守護民眾健康：在這看不見盡頭的疫情，做為美國東方草本保健茶系列的先驅品牌：太子金牌始終站在前端守護民眾健康，特別取得中國國務院官方特別推薦三藥三方的二號方–宣肺敗毒方，清熱化濕、健脾化痰，疫情爆發的前期在武漢方艙臨床使用，

改善輕症患者症狀，效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方：太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑，每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮，即沖即服。

更為大家所熟知的蓮花清瘟靈，是三藥三方的一號方，太子金牌以傳統中藥醫學結合現代技術，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉，沖劑型態讓人體更好吸收，完整呈現美國改良專利一號方的效果，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防，符合FDA標準，針對輕微狀態也有助益。

近40年信譽質量保證：太子金牌自1983年以來至今近40年，致力於研發純天然草本配方產品。以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉為濃縮沖劑，最大程度發揮中醫藥草本的藥理效果，無西藥副作用，安全性有效性兼具，是太子金牌近40年來的保證與承諾。特效板藍根：清熱解毒、預防傷風感冒；快清感冒靈：針對頭痛發燒、全身無力特別有效；特效傷風靈：咳嗽喉嚨痛、鼻塞能快速改善。

在防疫的關鍵時刻，家中常備太子金牌，有備無患。太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、傷風靈、感冒靈，板藍根等沖劑於各大華人超市及零售點均有發售，消費者如有任何疑問，或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。