國昌珠寶行迎新年送禮佳

國昌珠寶綻放匠心獨韻，耀眼生輝 。

迎新年送禮佳，國昌珠寶行特別推薦多款設計非凡流行珠寶手飾系列，款款設計新㯋，無論是送禮或個人收藏，都是身份的象征及具傳承價值！

新年期間，除特定的訂婚戒指外，每個系列均可享受15%的折扣，在結賬時只需輸入 NewYear22代碼即時省錢。另外，該公司特別推出超優惠給計劃婚姻大事的人士，訂購任何訂婚戒指可免費獲得價值688元的18k單粒寶石戒臺，或選擇獲取688元信用金用於自選的設計戒臺。以上的新年特惠均有時間限制，敬請萬勿錯過！詳情請參閱網站：https://www.jadegalore.com/ 查詢詳情 。

國昌珠寶鐘錶行(Jade Galore Jewelry & Watch Co.)乘載著近50年的金飾和鑲嵌製作歷程，南灣旗艦店開設在時尚 地標，比隣著名的Santana Row旁，Valley Fair Mall對街。這家店占地寬廣，擁有獨立停車場的大型珠寶金飾行甚稱灣區 之最。店東不惜注入巨資，全新打造出這間與眾不同的奢侈品王國。無論有沒有要買珠寶首飾的打算，這裡絕對值得參觀，感受國昌珠寶鐘錶行的傳奇！

國昌珠寶其老字號的品牌獲得不少顧客的信任和讃賞，是一家口碑甚佳，結合傳統和現代的精品店。老板認爲在品牌的基礎上，在南灣締造一擁有手工製作，每一款產品的精緻與唯一設計，為情侶珠寶、婚嫁首飾綻放匠心獨韻，耀眼生輝的流行精品時尚地標。

這裡的輝煌從店面的內外設計，用料上乘就可見一斑，正門天花頂的裝飾以金、銀色搭配九個不同鏈環扣的造形，吸引之處在於突顯全店的立體視覺，可環視店中各處不同特色的產品主題區域，引起賓客不自覺地發自內心的讚美！這不止是氣質和風采的完美演繹，是結合藝術文化與商品特色的一家世界級珠寶品牌！老板特別為九環鏈環扣的天花作了解釋：「那是如意美好姻緣，長長久久的祝福！」

寬廣的店內分佈精細，純金首飾產品也被精細地分為白金、黃金、粉色金等部門，各種大小飾品，鑽石、珠寶和玉器，無論簡潔自然或是經典別致，琳瑯滿目，無一不是出自自家的設計品牌，其質素、時尚的優秀工藝不禁令人追求和禮讚。要求獨特設計結婚鑽石戒指的人士，由店內頂級設計師為新娘設計専屬個人閃亮徽記的鑽戒。

國昌珠寶的優質服務可從店內的個性化設施中體驗，這裡設有專屬顧客的購物區，讓來訪的賓客坐在設計舒適的專用首飾桌前，細意觀賞各色各樣、設計奇妙、光彩奪目的飾物，沒有那種如賣場般的壓迫感。在這裡，顧客體驗尊貴的禮遇，舒適閑逸的購物環境。

應新年購物送禮季節，國昌珠寶鐘錶行以各種各樣的純金首飾、高級珠寶、鑽石玉器、瑞士名鐘錶供顧客選購，自用或送禮。產品的價位從幾十元到幾十萬元，讓消費者買到的珠寶都是獨一無二、是潮流鑽飾的代表作。許多款令人一見就愛不釋手的新款名貴鑽石、玉器首飾、高級珠寶、瑞士名錶等都設計非凡，值得珍藏及送禮佳品。南灣旗艦店位於2928 Stevens Creek Blvd., San Jose, CA 95128，電話：408-899-2295。