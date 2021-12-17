華美銀行為年長者的金融安全保駕護航

12月14日，舊金山警察 局宣布一項與華美銀行(East West Bank)和安老自住處(Self-Help for the Elderly)共同合作推出的公共安全策略，為62歲及以上、持有華美銀行耆英支票 帳戶(Senior Checking account)的客戶降低匯票(money order)服務費，從而避免年長者因攜帶大量現金前往其他匯票銷售處的安全風險，為他們提供更便捷安全的服務。

近期，負責舊金山華埠(Chinatown)和北灘(North Beach)地區的中央警局分局長吳俊偉(Julian Ng)觀察到，亞太裔年長者為支付租金，經常從銀行提取現金後，前往服務費較低的銷售處購買匯票，並因此成為劫匪的作案目標。於是，他提出與當地機構合作，以創新的形式保護年長者安全。

舊金山市長倫敦‧布里德(London Breed)指出：「疫情期間發生了一系列針對當地年長者的犯罪事件，我們無法容忍這一現象，並希望與社會各界一同努力，確保舊金山民眾的安全。我很高興看到華美銀行、安老自助處與舊金山警察局達成合作，共同為保護年長者不受侵害而努力。」

舊金山警局致力於與各方合作，以創新的形式保障居民和社區的安全。我很感謝安老自住處的支持，與我們一同向金融機構傳達這一想法，同時，我也由衷地感謝華美銀行能夠挺身而出，成為舊金山地區第一家採取相關措施的金融機構，樹立行業典範。我希望當地其他的銀行也能加入這一行列，一同保護年長者的安全。」

華美銀行資深副總裁兼客戶傳播經理廖雯妮(Manni Liu)表示：「華美銀行十分重視社區年長者的安全問題，他們中的許多人也是我們的長期客戶。為此，我們與安老自住處和舊金山警察局通力合作，在所有分行推出匯票手續費優惠活動，為保護年長者安全盡一份力。」

安老自助處總裁兼最高執行長鍾月娟(Anni Chung)說道：「自疫情爆發以來，安老自助處便積極與舊金山警察局和華美銀行等機構合作，探索各種保護舊金山亞太裔年長居民的方式。對於收入固定且不使用支票的年長者來說，費用低廉的匯票將減少他們攜帶大量現金的需要。除了現有的護送服務以外，我們希望這項措施可以為年長者的安全提供另一種保護途徑。」

舊金山警察局敦促年長者，節日期間在公共場合應提高警惕，保護自身安全。