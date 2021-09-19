歡迎訂閱晨星之光YouTube頻道

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晨星之光基金會。
晨星之光基金會。

您一定聽過「聖經」這本書，甚至也聽過聖經裡面一些耳熟能詳的故事。如：伊甸園的亞當和夏娃、摩西帶領以色列人過紅海、耶穌降生等。

這些故事和你我的生活有何相關呢？為何基督徒這麼愛提到「聖經」？難道這本幾千年歷史的老古董今日還能對現代人說什麼不成！？是的！這本奇妙的書裡面蘊藏了豐富的寶藏！

「晨星之光基金會」是由曙光華人基督教會的主任牧師寇紹涵牧師，於2013年在灣區開始的福音事工。「忠於聖經真理，活出光鹽生命」是晨星之光的異象與使命。透過在YouTube平台播放各樣主題的信息，盼望能與神的兒女們一同在神的恩中，準確地在至聖的真道上造就自己！

由寇紹涵牧師主講的系列節目有：線上信息、聖經新舊約各卷研經、聖經難題探討、信仰與生活、婚姻座談、有機真理、根基建造101課程、涵舍淺談、戰疫家書、信息回應詩歌與寇牧師研經培靈會信息。

另有文章分享：心靈微聲部落格「Mu Mu 隨手札記」-- 由寇紹涵牧師的妻子，倩芬師母執筆。還有多首由晨星之光團隊創作的詩歌。

歡迎進入youtube搜尋、訂閱「Light of Morning Star Studio」晨星之光基金會頻道。

灣區 華人 以色列

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