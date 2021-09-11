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蓮生活佛發表新書純純之思

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蓮生活佛於阿彌陀佛超度大法會中開示佛法。
蓮生活佛於阿彌陀佛超度大法會中開示佛法。

蓮生活佛9月4日在西雅圖雷藏寺發表新書「純純之思」，舉行簽書會，並於翌日在彩虹雷藏寺主持一年一度的秋季阿彌陀佛超度大法會。

純純之思是蓮生活佛第285本著作，以佛菩薩的般若智慧，深入體會清淨的空性境界，遠離了世間紛紛擾擾的二元對立。書的副題是清澈的思維。

內容提及自古以來爭亂不休，一場又一場的國家大戲，成吉思汗、亞歷山大、秦始皇、阮文紹、朴槿惠等，「他她得到了什麼？想一想，不覺就睏了，打一個哈欠，進入夢鄉。醒來時，一無所有。」真的是如夢幻泡影，畢竟無所得。由無所得而認知無所求，仍然力行幫助眾生的菩薩無盡行，就如古詩所說：「知世如夢無所求，無所求心普空寂；還似夢中隨夢境，成就河沙夢功德。」

書中教導禪定的方法，人們往往妄念紛飛，在學習禪定時可將心念專注於呼吸的氣息上，如此，萬念束為一念，要有恆心，隨著日久功深，漸漸的氣息由粗而細，心也由浮躁變成靜定，輕輕微微，愈微愈靜，靜極到無聲，再從無聲到斷境，便是進入無念正定。由此會體驗到身心的輕安舒適，以及證驗到經典所說的諸天與佛菩薩境界。

9月5日蓮生活佛於大法會中開示菩薩的六度波羅蜜，布施、持戒、忍辱、禪定、智慧，都需要精進，勸勉大眾不可懈怠，待人有禮，救助眾生。為了解釋金剛經的不住相布施，蓮生活佛舉聖經中耶穌的教導為例，「右手做的善事，不要讓左手知道」，是自然而然發自內心，不虛偽、不計較、時時都懷著善心在行善、行善後很快就不放在心上。

蓮生活佛說，接受布施的人要感恩，自己的餘生只剩下感恩，人家給一分一毫，自己都要感恩、功德回向，即使對自己不好的人，也是感恩，因為逆境更是鞭策自己努力精進。

西雅圖

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