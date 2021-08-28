象印Gourmet D'Expert 新的分隔式多用鍋

雙面烤盤可方便居家吃各式燒烤。

呼朋引伴和家人一起外出享受火鍋是時下的流行活動，象印亦響應潮流推出全新的 Gourmet d'Expert多功能燒烤鴛鴦電鍋（EP-PFC20）。火鍋是一種跨越不同種類的亞洲美食 ，如中式、日式、韓式、泰式和越式，所以有無窮無盡的食譜 變化組合。它是一種可供多人共同參與，富有趣味，又不拘烹飪水平的用餐體驗。除了火鍋和煎鍋外，這款平底鍋還配有燒烤肉類和蔬菜專用的烤盤。 Gourmet d'Expert已上市，建議零售價：209 元。

飢腸轆轆的客人不必久等，因為Gourmet d'Expert的1300瓦特加熱系統可以迅速加熱。這款多功能燒烤煎煮鍋包括一個耐用的，不含雙酚A的鈦合金陶瓷不粘塗層，3.1/8英寸深的煮鍋，並帶有隔板，可以容納兩種不同口味的火鍋。此鍋可放入本體內使用，也可以直接在爐灶上使用。煮鍋的深度足以燉煮各式菜餚，如傳統的日本壽喜燒和涮涮鍋，甚至可用來做意大利燉飯。附帶的烤盤具有特別設計，可讓油脂滴走，使膳食更健康。可拆卸的鍋子易於清潔，而6呎 11吋長的電源線亦可從本體拆下。

象印產品的設計處處以安全和實用為念，因此防燙的煎鍋手柄可保障安全，方便把鍋子從爐灶運送到餐桌。鋼化玻璃鍋蓋上有一個易於握放的六邊形把手，可以斜放以減少拿起鍋蓋時被燙到的風險。烤盤周圍有耐熱護板，可防止意外接觸到灼熱的表面。請訪問 https://www.zojirushi.com/app/product/eppfc_sc查看有關產品的更多訊息。

象印在2018年迎來了100周年的誕辰。在過去一個世紀以來，設計出多款產品以求提高顧客的生活品質，為世界各地的顧客帶來舒適、便利以及豐富的生活體驗。成立於 1918年的象印原為一家手工製的玻璃保溫瓶製造商，一直處於保溫產品世界的領先地位。象印不斷拓展其產品線，如今有不同種類的各式產品，包括不銹鋼真空保溫瓶、電飯煲、麵包機、Air Pot飲料機、電熱水瓶、專業炊具、小型電器、廚房設備等眾多產品。剛迎來首個百年大慶的象印公司將堅守其初創理念，悉心維護高品質和高耐用性的商譽，展望未來，不斷推出富有靈感和創意的設計。

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