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韓國紅參正官庄為會員提供特別促銷活動

工商訊
韓國紅參正官庄
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經過一年多的等待，社會各界終於全面重新開放。在劇院觀看最新大片、外出運動也不再受到口罩令的限制，一些都似乎返回正常。然而，隨著COVID-19變體的蔓延，公共安全再遭威脅，因此加強免疫系統比以往任何時候都更加重要。作為最受歡迎的傳統超級食品之一，韓國紅參因其有益健康而備受關注。

一篇發表在著名《Journal of Medicinal Food》上的研究報告，有關高麗紅參提取物對老鼠H1N1和H3N2流感病毒感染的保護作用《Protective Effect of Korean Red Ginseng Extract on the Infections byH1N1 and H3N2 Influenza Viruses in Mice》，文中指出，食用韓國紅參提取物可顯著提高某些抗病毒疫苗的有效性。

因此，世界領先品牌韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）一直在進行各種捐贈和公益項目，幫助社區居民增強免疫力和保持健康。 此外，正官庄還向非營利組織、公立學校、托兒所和小企業捐款並提供支持。

同時，正官庄目前正在開展「Immunity Recharge」活動，為會員提供特別促銷活動。購買最暢銷的人參提取物或融合鹿茸精華的天鹿提取物，即可獲得免費產品。所有兒童用補充劑均有折扣，並且還可獲得特別禮物。有關詳情可到正官庄商店或網站 www.kgcus.com購買。

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