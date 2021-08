韓國紅參正官庄為會員提供特別促銷活動

韓國紅參正官庄

經過一年多的等待,社會各界終於全面重新開放。在劇院觀看最新大片、外出運動也不再受到口罩 令的限制,一些都似乎返回正常。然而,隨著COVID-19變體的蔓延,公共安全再遭威脅,因此加強免疫系統比以往任何時候都更加重要。作為最受歡迎的傳統超級食品之一,韓國紅參因其有益健康而備受關注。

一篇發表在著名《Journal of Medicinal Food》上的研究報告,有關高麗紅參提取物對老鼠H1N1和H3N2流感 病毒感染的保護作用《Protective Effect of Korean Red Ginseng Extract on the Infections byH1N1 and H3N2 Influenza Viruses in Mice》,文中指出,食用韓國紅參提取物可顯著提高某些抗病毒疫苗 的有效性。

因此,世界領先品牌韓國紅參正官庄(CheongKwanJang)一直在進行各種捐贈和公益項目,幫助社區居民增強免疫力和保持健康。 此外,正官庄還向非營利組織、公立學校、托兒所和小企業捐款並提供支持。

