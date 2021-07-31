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美國加州全球和平華人聯合會成立

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彭女士於今年六月起開始了美滿家庭慶生送花旗參活動。
彭女士於今年六月起開始了美滿家庭慶生送花旗參活動。

全球和平華人聯合會以中華文化為依托，以成就天下一家大同理想為使命宣言，促進中華傳統文化的價值為宗旨，共建未來。全球和平華人聯合會北加州彭筱玲幹事是一位虔誠的基督徒，她表示自己在加入了聯合會之後獲益良多。以和平、統一、原諒、博愛為信念，平常在會中廣結善緣，除了給她本人帶來好的影響，也影響到了她身邊的人。例如她的好友美娜，最近經歷了一場大車禍，受到了從後方行駛而來大貨車的追尾。然而在醫院經過幾個小時醫生的檢查後，美娜和發生事故時同在車上的友人僅受了一些小傷，逃過一劫。除此以外，她的妹妹雖然在經歷了第一段婚姻失敗後抑鬱消沉，但在之後又結識了第二任日籍丈夫，過上美滿生活。彭女士相信，這些好的結果都歸咎於在會中的各種善行。

為了讓大家更加了解全球和平華人聯合會，彭女士一直積極熱心組織各種活動，廣結善緣。彭女士於今年六月起開始了美滿家庭慶生送花旗參活動。無關種族性別，此活動除了獲得北加州華人的熱烈反應，也得到了不同種族族群的歡迎。彭女士為此活動特別精心準備高級花旗參。她的父親在九十歲時得了一場大病，在那之後彭女士常常買花旗參給父親使用養生，最終更是延長了八年壽命。在開始此活動後，彭女士還親自從南灣到沙加緬度、舊金山及斯托克頓等城市為參與活動的家庭送上祝福。在一次送祝福時，一位家庭中的老先生突發心臟病被送入醫院，彭女士與好友美娜特別前去醫院為老先生祈福，老先生及老先生的家人備受感動，日前老先生已經恢復並回家了。

彭女士至今還在繼續著此美滿家庭慶生送花旗參活動。凡七月、八月及九月生日者，將先生及太太姓名、生日、聯絡電話及地址通過簡訊傳給彭女士408-499-5679，即可接受祝福並獲得太子牌花旗參一盒。喪偶者請填上先夫/先妻姓名並且註明亦可報名參加。

彭筱玲幹事亦考慮到孩子的心身健康狀況，家庭幸福影響極大，特別邀請矽谷『炎黃能量醫學研究室』加入活動，為8歲以下患者多動症、自閉症的幼童義診，詳情請參考www.yanhuangmedicine.com。

美國加州全球和平華人聯合會成立大會將於2021年8月7日上午10時舉行，地址：2305 Washington Ave., San Leandro, CA 94577。詳情可電話或訊息聯繫彭筱玲幹事408-499-5679或黃賴美娜408-899-0688。

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