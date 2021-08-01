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矽谷七月份房地產市場動態

工商訊
專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。
專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

最近幾周觀察到，買家購屋倦怠從而導致房屋抵押貸款的申請案件下降。由於需求減少，所以本周購房貸款利率也調低了，不過，轉貸的利率仍高於今年2月份的水平。

獨立家庭房（Single family）的銷售仍然非常地活躍，灣區3個縣的房價中位數創下了歷史新高。聯排鎮屋（Townhome）和共度公寓的價格仍低於2018年的價格。由於COVID-19疫情期間需求發生了變化，所以矽谷的高價房屋市場上漲了46%。

在投資物業方面，Newsome州政府將會把暫停驅逐令從6月30日延長至9月30日。因此，如果有打算購買目前有租客佔用的物業之前，請諮詢房地產律師以了解房東及租戶的相關法律。租戶需要在9月30日之前償還至少25% 的欠租，並且從10月份起就需要付全額租金。

根據聖克拉拉縣估值官，拉里·斯通 (Larry Stone) 的說法，COVID-19 所造成的經濟衰退絕不是正常的衰退。這是自1988年以來，通貨膨脹率首次超過房屋抵押貸款利率。矽谷工作崗位回歸的速度比預期的還要慢，但是也有許多零售商店抱怨他們找不到工人。但事實上是，雇主只願意支付（較低）的工資，而工人不願意接受這樣的工作機會。

2008年的金融海嘯引起的經濟衰退持續了8年，而COVID-19的衰退可能僅僅持續了18個月。受影響最大的行業是旅遊、酒店和休閒行業；其中，依賴商務旅客的酒店受到的影響最大。商務旅行去年下降了85%，航空旅行去年下降了近70%，這樣的結果比起911恐怖攻擊事件嚴重了10倍。

沃爾瑪、亞馬遜和目標百貨(Target)憑藉其線上業務，成為了COVID-19經濟衰退期間的贏家。「美國購物中心分解」(unmalling of America)現象仍在繼續，並因COIVD而惡化。另一方面，投資者正在吞噬辦公空間。矽谷是美國未來寫字樓開發的第一大市場。其他表現良好的行業包括：醫療保健、倉儲和物流以及技術。

隨著天氣轉暖，加上加州嚴重乾旱，我們在節約省水以及防火上要更加謹慎小心。如果您在高火災危險區出售住宅物業（1至4 單位），則需要進行房屋強化加固揭露事項。飛揚的餘燼可以飄飛達1英哩。請在以下鏈接中找到更多的資源，或諮詢您的保險代理人：www.Readyforwildfire.org/prepare-for-wildfire/get-ready/hardening-your-home。

Sophie Tsang，再次提醒各位讀者提防山火，並且注意新冠疫情及變種病毒的傳播，照顧好自己及家人的健康，保持心態開朗，任何與房地產相關的事情，我都可以提供協助，請隨時與我聯繫，我的電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

貸款 矽谷 利率

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