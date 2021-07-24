世上第一個全民太空飛行任務為St. Jude 籌款

Inspiration4任務是人類幫助地球上兒童的一項事業。天龍號太空船計畫進入太空，繞地球運行幾天後在水面著陸。

Inspiration4世界上第一個全民太空 飛行任務的指揮官Jared Isaacman，38歲的他是 Shift4 Payments [NYSE: FOUR]創始人兼首席執行官，將太空飛行四個席位中的兩個捐贈給St. Jude，目標在2022年前為St. Jude籌集2億元，用於研究和治療兒童癌症 和其他致死的疾病。Isaacman已承諾提供1億美元用於加速發展和拯救全球更多的兒童。

Inspiration4衛星媒體巡迴計畫，於7月15日採訪29歲的Hayley Arceneaux，因今年9月，她將成為第一個進入太空的兒科癌症倖存者，為了提高人們對St. Jude Children's Research Hospital的認識和支持。Isaacman將向St. Jude捐贈了兩個席位：命名為《希望》的任務席位給了Arceneaux，命名為《慷慨》的席位給了Christopher Sembroski，他是洛克希德•馬丁公司41歲的航空工業雇員，也是美國 空軍退伍軍人。命名為《繁榮》的席位將由51歲的企業家、教育家、訓練有素的飛行員和太空探索界的活躍人士Sian Proctor博士搭乘。

Arceneaux將擔任隊員的醫療人員。她是St. Jude的醫生助理，10歲時在St. Jude接受了骨肉瘤（骨癌）的治療。「我記得當我們到達St. Jude Children's Research Hospital時，我假裝很生氣，但實際上，我只是很害怕。當時，癌症對我來說似乎是一個死刑判決，因為我認識的所有癌症患者都去世了。然而，當我一進入St. Jude的大門，一切都改變了。我感受到希望、樂觀，讓我可以度過難關。」Arceneaux在St. Jude Inspire的一篇博客文章中回憶道。1962年，在美國人首次繞地球飛行的同一年，St. Jude 致力於一個未知領域：Findingcures.Saving children®（尋找治療方法。拯救兒童。）。近60年後，St. Jude發明的治療方法已幫助兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude在沒有兒童死於癌症前不會止步。

在慶祝這項獨特任務的同時幫助提高對St. Jude的認識和支援。請務必造訪stjude.org/inspiration4。人們可參與為St. Jude Children's Research Hospital籌款的活動：捐款或組建Inspiration4的籌款團隊；瞭解千載難逢的拍賣套餐；報名參加名為St. Jude EPIC Challenge的兒童科學展；及線上購買Inspiration4商品。