房地產 貸款 稅法 免費講座

Andy Wang 王朝鴻。

疫情過後更要好好檢視一下自己的財務狀況，漫談每一件都跟您的生活息息相關事項，疫情過後更要好好檢視一下自己的財務狀況，要如何保護您的家人，讓您放心的和家人快樂的享受生活。

應許多投資 朋友們的反應及需求，特別邀請專業會計師，共襄盛舉，特別策劃了2場講座，現場提供免費飲料及點心。Alice Hou侯婷榕把20多年房地產 跟貸款 的經驗與大家分享，同時邀請其他領域的專業團隊，讓您在灣區的生活，快樂平安！

7月11日（周日）早上10時到11時30分-主題：如何準備pre-approval letter？房地產市場分析。如何設立生前信託？（謝絕同業參加）；7月25日（周日）早上10時到11時30分-談：如何購買投資方頭款的準備及賣方後房客的篩選及其他注意事項，如何申報投資房的收入？及利用投資房在其他開銷，合理省稅。（謝絕同業參加）

主講人：Alice Hou侯婷榕，專業貸款和房地產經紀人，Academy of Art college , MFA, 舊金山藝術學院碩士。超過20多年房地產跟貸款的經驗，幫助無數客戶處理他們沒有辦法通過的貸款，以及協助客人尋找他們理想中的房子。從你買房前的pre-approval letter，到根據個人的經濟狀況及需求精心為您打造適合您的個人需求，協助您在灣區買到你理想中的房子，經過這次疫情的衝擊，您更應該要為家人提早做好準備，為您的孩子準備好教育基金，及保護家人的人壽保險。Alice 為您量身訂作個人理財的需求，為您最愛的人著想，讓他們沒有後顧之憂。Alice Hou 有設計的背景，能把您要賣的房子，打造成最佳狀況，也達到最好的效果，跟賣到最好的價錢，專業的貸款和房地產的經驗，讓您每次買房，賣房都能順利進行。電話：510-364-9897，Email:[email protected]。

Andy Wang王朝鴻，美國註冊會計師，Founder & CEO - Andy Wang CPA & Associates Inc，德州大學奧斯汀會計碩士及密蘇里大學資訊管理碩士。灣區擁有15年經驗的資深會計師，曾任職全球4大會計師事務所Deloitte & Touche（德勤）財務及科技風險諮詢經理，500強企業中國區財務總監。電話：408-605-6352，Email: [email protected]。

Jimmy Chen台灣大學法學士，加州大學柏克萊企業管理碩士(MBA)。灣區擁有30年經驗的資深退休會計師，專精於協助中小企業公司成立，會計諮詢服務，稅務規劃/申報，生前信託設立，非營利組織設立，私人基金會設立。電話：408-823-2188，Email:[email protected]。

座位有限，盡速報名，報名方式，Email:[email protected] Text:510-364-9897，Wechat:alicehou888，Line: alicehou1688，講座地點：6088 Stevenson Blvd., Fremont, CA 94538。