無限藥業 慶祝國慶節

美國無限藥業集團多樣產品、不同功效，送禮成就健康首選。

美國 無限藥業集團歷經十多年的效果驗證，秉持新時代新理念的科技，研發陪伴您健康長壽的最佳保健品。該集團為了回饋廣大的顧客，舉辦無限藥業國慶節大優惠買7送4，只要399元，即日起至7月31日截止，敬請把握機會。

保健品不是藥，為什麼能輔助治療？保健品慎選和精製原料，一般選用的都是有效成分比較高的多種原料，經過科學配成，有助於人體對療效成分的吸收利用，其療效比一味中藥療效要強很多。有效成分全面、豐富，吸收利用率高，所以擁有眾多而顯著的功效，例如免疫調節、全面均衡營養素、增強造血機能、殺菌抗炎、促進組織再生和傷口癒合、降血脂、降血壓 、防止血管疾病、抗突變、抗腫瘤、抗癌、免疫調節、降血糖 、健腸胃、防治腸胃疾病、抗輻射排毒、解毒、保護肝臟、抗衰老方面的功效。

還有一種治療方法，就是心理療法。醫學研究發現，患者的心理對療效有決定性的影響，患者的心理可以影響治療的效果和自身免疫機能的強弱。直銷員會熱情的關懷患者的健康，滿懷信心地介紹產品的功效，介紹產品口碑，幫助患者樹立戰勝疾病的信心，不厭其煩地告訴患者怎麼樣增加運動，控制飲食等。這些做法對治癒疾病有著重要的意義。

藥品和保健品是不能互相替代的。很多慢性病人，如果在治療的同時，轉換一下思維，仔細地思考預防醫學、臨床治療醫學和康復醫學的潛在意思。醫生把眼光鎖定在「臨床治療」醫學上，給予針對性及強力的治療止痛；而保健品是通過修復細胞，提高免疫力，保持健康的生活方式，從根本上杜絕疾病的「預防」醫學和「康復」醫學。而保健品在預防醫學和康復醫學中所發揮的作用，是藥物所不能替代的，也是提高普眾的保健意識，發揮保健品在預防醫學和康復醫學中的功能。

美國無限藥業所有產品採純植物配方，100%在美國FDA註冊GMP標準藥廠生產、服用安全、吸收快，是佳節送禮送健康的首選。訂購無限/藍夢產品請撥打免費熱線：1-877-808-8588（說中文請按2）或瀏覽www.ultramaxusa.com。