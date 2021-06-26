Covered California創下投保新紀錄

Covered California

Covered California創下有效投保總人數達160萬的歷史新高，包括American Rescue Plan「美國援助計畫」生效以來通過該計畫享受低廉保費 之優質保險 的13萬9000民眾。Covered California推出新條款，讓數千名符合條件，在2021年領取失業保險補助的民眾，得到最低保費每月僅1元的最完整保障。只需用Covered California's quick calculator（快捷計算器）就可得知是否能從每月保費1元的新條款獲益。月底是投保的截止日：在6月30日前登記投保，可自7月1日起享有保障。

聯邦最高法院再次確認了可負擔照護法案（AffordableCareAct）的合法性，加上「美國援助計畫」為數千加州 民衆提供更低廉的保費，加入健保享受保障，「CoveredCalifornia執行總監Peter V. Lee表示。」下一個截止日期即將到來，加州民衆只要在月底前申請投保，就可從7月1日開始享受更划算的保障。」

「美國援助計畫」提供新的，經過擴充的財務補助，幫助許多中等收入的加州民眾得到比以前更多的補助，該法確保每位合乎條件者的健保保費負擔不得超過全戶收入的8.5%。該法同時大幅度降低低收入加州民眾的保費負擔。最新數據顯示近70萬民眾可以每月1元的保費享受知名品牌的優質健康保險。

雖然Covered California的特別登記期間要到年底才截止，但消費者應現在就行動，立刻享受新法的福利。「美國援助計畫」讓擁有健康保險比過去任何時候都便宜，領取失業補助的加州人可以每月1元，買到Covered California最優質的保險。」Lee表示。目前有20萬7000名Covered California消費者享有 Silver 94的特優保單。凡是屬此層級的保單都享有低廉保費，主治醫師看診只需5元自付額，年度扣除額僅75元，和其他共攤開支的福利，以降低保費負擔。

Sheila在新冠疫情期間失去了大學教授的工作，因此通過CoveredCalifornia投保。當Sheila諮詢她的保險經紀時，她發現自己和女兒符合Silver 94保單的條件，她原本每月支付的221元保費到2021年底之前將降為1元。「我們興奮不已，簡直難以置信。」Sheila告訴CoveredCalifornia。「昨天我們接到通知，確認我符合條件。這簡直令人不敢相信，我倆驚喜萬分。」

根據就業開發部(EDD)提供的最新數據顯示，僅5月份就有56萬9000位加州民衆申請失業保險補助。目前，通過Covered California投保的民衆中約10%（14萬1000人 ) 表示他們在今年領取失業保險補助，這意味著尚有數千民衆可能符合條件享受這項新福利。CoveredCalifornia已與EDD携手合作，通過失業保險領取者的帳戶通知他們這項新補助提供的福利。「這是失業者前所未見的以低價獲取優質保險的大好機會，」Lee表示。「無論是您本人或是您認識的人今年申請了失業補助，現在就查看一下自己有哪些選擇，開始省錢的最佳時機。」通過Covered California申請投保的民衆如果符合每月1元保費的條件，而且目前擁有Silver-tier層級的保單，會自動轉入Silver 94保單以獲取更寬廣的承保範圍。但是CoveredCalifornia仍有5萬8000名符合條件的投保者目前擁有非Silver層級的保單，Covered California正努力幫助他們考慮轉換到更划算的承保範圍。

消費者只需登入CoveredCalifornia快捷計算器，就可以知道自己是否符合條件節省保費，無論是否領取失業保險。您只需輸入全戶收入，郵政編碼、全家人口數和每一位家人的年齡，以及是否領取失業保險補助。一旦填妥上述信息，就能知道所在地區的silver或bronze保單有多麽划算。「新冠疫情强調了擁有優質健康保險的重要性，無論您是取得1元保單，或是通過Medi-Cal取得免費的加州醫療補助白卡計劃，或您每月可以省下數百元的保費，讓自己和家人擁有健康保險提供的保障絕對是一件正確的事」Lee表示。

如果希望了解各種承保範圍選擇，請您：登入https://www.coveredca.com/chinese/ 。通過網頁尋找當地保險經紀或社區組織中認證的投保協助員，以多種語言為您提供免費並保密的協助。讓一位經過認證的投保協助員打電話給您，為您提供免費服務，請電 Covered California：800-339-8938（粵語）或 800-300-1533 (國語) 。