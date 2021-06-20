全新現代IONIQ 5電動休旅車隆重登場

Hyundai 現代汽車全新電動休旅車IONIQ 5，今秋上市。

北美現代汽車 隆重揭幕全新IONIQ 5電動跨界休旅 車。IONIQ 5的設計受到現代汽車「45」概念車的啟發，行駛距離高達300哩，並備有級矩內最佳的充電功能，從10%到80%只需18分鐘。IONIQ 5搭載現代汽車獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)，可提供更大的內部空間以及優化的性能。IONIQ 5是現代汽車集團在2025年之前推出23款電池電動汽車(BEV)並在全球銷售100萬台BEV計畫中的一部分。IONIQ 5將於今年秋季開始銷售，並將為買家提供預訂計畫與特殊優惠。

北美現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「IONIQ 5將會把現代汽車品牌帶給全新的消費者。一旦坐在方向盤前，他們就會被行駛距離、動力、舒適度、內部空間，以及先進科技所震驚。擁有一台IONIQ 5將會是一個只有IONIQ品牌才能提供的全新體驗與生活方式。」

IONIQ 5提供了一系列的驅動馬達，以滿足每位客戶的需求。客戶可以將77.4kWh的電池組與兩種電動馬達佈局搭配組合，可以僅使用後方馬達或是前後馬達同時使用。頂配的雙馬達配置為全輪驅動(AWD)，可產生320匹馬力(前方馬達74kW+後方馬達165kW)和446ft.-lbs的扭力。具有這個配置的IONIQ 5可在不到五秒的時間內從0加速到60MPH。

藉由350kW的充電器，IONIQ 5可在18分鐘內從10%充電到80%。如果車主只有五分鐘的時間，IONIQ 5可使用350kW的快速充電器恢復約68哩的行駛距離。標準的10.9kW車載充電器則是使用二級充電，可在6小時43分鐘內充滿電。

近期，北美現代汽車與Electrify America合作，在全新的Electrify America的APP中為2021 Kona Electric和IONIQ插電式轎車的車主提供250kWh的直流快速充電服務。Electrify America在全國設立了600多個充電站，提供方便快速的充電，讓車主能充份享受駕駛他們的電動車 。為了支持我們IONIQ 5的客戶，北美現代汽車將持續與Electrify America合作，讓車主在購車日起兩年內無限制地在充電站充電，每次充電時間30分鐘。Electrify America計畫在2021年底設立大約800個充電站，配備超過3500個超快速充電器。北美現代汽車將在IONIQ 5秋季上市銷售時提供更多有關充電計畫的詳情。

IONIQ 5還提供了創新的對外充電V2L功能，可讓客戶自由使用任何電動設備或是為其充電，像是電動自行車與露營設備，猶如一台帶有車輪的充電器。V2L甚至還可以用來為標準電動車充電。這個功能非常適合在各種情況場合（像是停電、戶外派對、露營等）為必需用品供電（使用標準120伏特插座提供1.9kW的最大功率）。V2L功能是藉由可選的附件適配器啟動，適配器是插在IONIQ 5外部的充電端口。除了外部電源插座外，Limited配置的IONIQ 5後排座椅下方還有第二個插座，能為筆記型電腦、手機，和其他設備充電。

IONIQ 5無縫融合了先進科技，以增強客戶的數位體驗。寬大且可配置的雙駕駛艙配備了12吋全觸控式信息娛樂屏幕以及無罩的12吋數位儀表盤，可根據客戶需求客制。IONIQ 5的信息娛樂系統可以根據當前充電狀態，提供實際行駛路線地圖更新。系統的車輛連結服務還有助於搜索和規劃包含沿路充電站的最佳路線。Apple CarPlay和Android Auto在IONIQ 5的寬屏幕上所有功能一覽無遺。此外，IONIQ 5還提供了藍牙多連結服務，可以同時配對兩台設備。IONIQ 5的導航系統附帶三年的Bluelink信息娛樂/地圖更新。

IONIQ 5還配備了更高級的現代SmartSense，即為先進的駕駛人輔助系統，以確保最高水平的道路安全性與便利性。IONIQ 5是現代第一款提供公路駕駛輔助系統2(HDA2)的車型。其他輔助系統包含智能巡航、前方避免碰撞輔助(FCA)、盲點避免碰撞輔助(BCA)、智能速限輔助(ISLA)、駕駛人注意力警示(DAW)、遠光燈輔助(HBA)、安全離車輔助(SEA)、遠程智能停車輔助(RSPA)等。

IONIQ 5是現代汽車專門電動車系列中的第一款車，它的上市讓現代汽車更接近致力於打造環保車輛的目標。繼推出IONIQ 5之後，現代汽車將擴大其電動車產品，推出中型電動轎車IONIQ 6，以及大型電動休旅車IONIQ 7。

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