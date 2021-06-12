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父親節預購生計蛋糕感恩大優惠

工商訊
父親節預購生計蛋糕感恩大優惠
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6月20日周日就是父親節了，為了讓您和您敬愛的父親有個盡興又溫馨的父親節，生計為您準備了一系列美味又可口的父親節蛋糕來點綴這特別的日子，讓您的家人有個甜蜜難忘的一天。

生計蛋糕採用上等的原料，師傅精工細活做出口感鬆軟綿密的海綿蛋糕。造型美觀大方，深受大家喜愛。今年生計特別為父親節準備了兩款限定創意造型蛋糕：闊老爸和紳士老爸。闊老爸（水果籃蛋糕）是用新鮮水果搭配香濃奶油，有著 一張可愛的爸爸臉，非常適合全家大小；紳士老爸（提拉米蘇）是一件有著巧克力領結的西服，造型大方簡潔，有著濃郁咖啡的香味和剛剛好的甜度，提拉米蘇口味一直以來是生計最受歡迎的蛋糕之一。

顧客6月11日起至6月18日，可到灣區11家分店或官網預購此兩款限定蛋糕即可享有八五折優惠。

生計共有11家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品是帶給您嶄新一天的供應站。歡迎關注生計粉絲團www.facebook.com/shengkeebakery或打電話和上網查詢離您府上最近的生計分店地址。我們的網站是：www.shengkee.com，客服電話是：415-468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

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