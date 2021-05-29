COVID-19疫苗 我的孩子應該接種嗎？

Kimberly S.G. Chang, MD, MPH 是一位家庭醫生，就職於加州奧克蘭市的亞健社（Asian Health Services）。2018，她被選為美國社區健康中心協會（National Association of Community Health Centers）執行董事會的副議長，並被任命為美國公共衛生協會女性權利委員會成員。

很多人開始通過My Turn為他們家的青少年預約接種。想要瞭解更多，這裡是有關COVID-19疫苗與12-15歲青少年的事實。臨床試驗證明，COVID-19疫苗是安全的，可為12到15歲人群高效預防嚴重疾病、住院以及死亡，所以FDA批准了輝瑞 疫苗在此年齡段人群中的緊急使用。西部州科學安全審查工作組在CDC審查了FDA的批准之後迅速召集審查，並在幾天後也發表了他們的推薦。

問：疫苗是否已經在12-15歲人群中被全面測試過？在哪裡查閱有關疫苗與青少的調查或研究報告？

答：輝瑞的第三期臨床試驗在美國徵募了2260名12到15歲的青少年。研究顯示，安慰劑組中出現18例有症狀的新冠病毒感染，而接種過疫苗的組裡沒有一例。

問：如果我家青少年們接種了疫苗，他們還會得COVID-19嗎？

答：可能的，但是可能性會大大降低。現在我們還不知道疫苗可以讓我們對病毒免疫多久，但科學家們正在努力對此進行研究，這就是為什麼記得繼續採用安全措施，包括戴口罩、洗手，即使在接種疫苗之後也仍然很重要。

問：是否有青少年因為更大的風險而不應接種疫苗？

答：如果您有針對健康情況的具體問題，請與您的保健服務提供者、當地社區診所或公共衛生辦公室聯繫。

問：這個疫苗跟16歲及以上的人有資格接種的那種是一樣的嗎？

答：是的。輝瑞疫苗已經被安全的注射給成百萬的加州 成年人，其中包括超過30%的16和17歲年輕人。臨床試驗已證明疫苗對於青少年及更年輕的少年們是安全有效的，且只有不嚴重的副作用，包括發燒、疲勞以及頭痛。16歲以上的人群已經接種了相同的疫苗及相等的劑量。這就很像流感疫苗 ，除了嬰兒以外，成人和孩子都接種相同的劑量。

問：為什麼疫苗僅向12歲及以上開放？ 您預計什麼時候疫苗會向更年幼的孩子開放？

答：疫苗的臨床試驗與批准通常都是從年齡比較大的、更容易得病的人群開始，然後延伸到更年輕的人群。青少年下一批被優先，因為他們和成人更接近，並且相對於年齡更小的孩子更容易傳播病毒及嚴重患病。這種方法平衡了對安全及速度的需求，並且在疫苗研製過程中保護我們的孩子。根據試驗結果，下一個年齡組的使用可能將會在今年晚些時候被批准。強生現在正在對12至17歲的年齡組進行臨床試驗。

問：在我的孩子返校之前會被要求先接種疫苗嗎？

答：儘管目前在返校之前不要求必須接種疫苗，加州的公共衛生目標是：在下幾周及新學年開始前一個月，讓咱們210萬12至15歲的孩子中有盡可能多的人接種。通過儘快讓我們的年輕人接種，我們就能放心的知道那些12歲以上的人在課堂內外都能被保護不受COVID-19侵害。

問：mRNA的作用原理是什麼？疫苗會改變我家青少年的DNA嗎？

答：這個mRNA或信使RNA疫苗，幫助我們的細胞製造「刺突蛋白」，從而觸發免疫反應。這個mRNA在刺突蛋白生成之後就很快被細胞溶解掉了。它不會改變我們的DNA，同時也不含任何COVID-19病毒。

更多有關COVID-19疫苗的訊息可以訪問VaccinateALL58.com查詢。家長和監護人可以訪問MyTurn.ca.gov或撥打加州的COVID-19熱線1-833-422-4255查詢疫苗情況及預約。也可致電您的家庭醫生、當地社區衛生診所或公共衛生辦公室瞭解更多訊息。