我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

生計特訂蛋糕和精裝母親節禮盒

工商訊
生計特訂蛋糕
生計特訂蛋糕

一年一度的母親節即將來臨，為讓您和您心愛的媽咪有個盡興又溫馨的母親節，生計今年為您準備了特訂的白桃慕斯蛋糕和母親節糕點禮盒，來點綴這特別的日子，讓您的母親有個甜蜜難忘的一天。

生計採用上等的原料，精工細活全新推出的白桃蛋糕不僅顏值高而且口味清新。白桃慕斯加白桃果凍製作的蛋糕， 層次感豐富，帶給您全新的好口感。

今年生計還特別為母親節準備了一款母親節糕點禮盒，絕美精裝的禮盒裏面，一共有九個三種不同口味的傳統糕點，每種口味都是母親的最愛！白桃蛋糕和母親節禮盒將於5月5日起在灣區11家分店及網站 www.shengkee.com全面發行。

生計共有11家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品帶給您嶄新的一天。歡迎關注生計粉絲團 www.facebook.com/shengkeebakery或打電話查詢離您府上最近的生計分店地址，我們的電話是：415-468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。生計蛋糕和母親節糕點禮盒預購網址：www.shengkee.com。

生計特訂蛋糕
生計特訂蛋糕
母親節禮盒
母親節禮盒

灣區 facebook

上一則

『了解亞裔和太平洋島民在美的經歷”』5月討論系列

下一則

舊金山婆婆被砍傷案 辯方否認仇恨犯罪 華裔庭外抗議

延伸閱讀

母親節星座送禮攻略 最新款紫色iPhone適合水象媽媽

母親節星座送禮攻略 最新款紫色iPhone適合水象媽媽
喜迎母親節 花店、外賣訂單如潮

喜迎母親節 花店、外賣訂單如潮
超前部署 今年母親節花卉需求無虞

超前部署 今年母親節花卉需求無虞
媽媽家 慶母親節滷味拼盤套餐100元

媽媽家 慶母親節滷味拼盤套餐100元
慕思寢具 母親節3D水洗床墊等買一送一

慕思寢具 母親節3D水洗床墊等買一送一

熱門新聞

亞裔父親帶著一歲的孩子在舊金山市散步時遭到殘忍襲擊。(電視新聞截圖)

「我倒地 嬰兒車滑走」金山亞裔男推1歲子上街 遭推倒痛毆

2021-05-05 00:23
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
三名嫌犯在光天化日之下，砸破玻璃試圖搶走珠寶。（圖：讀者提供）

3匪搶舊金山華埠珠寶店 警局長就在隔街

2021-05-02 00:20
矽谷住屋開支已成為困擾民眾的大問題。圖為矽谷一處露營車營地。(Getty Images)

巴洛阿圖住房危機 揭開矽谷「種族隔離」難題

2021-05-03 02:15
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這