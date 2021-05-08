生計特訂蛋糕和精裝母親節禮盒

生計特訂蛋糕

一年一度的母親節即將來臨，為讓您和您心愛的媽咪有個盡興又溫馨的母親節，生計今年為您準備了特訂的白桃慕斯蛋糕和母親節糕點禮盒，來點綴這特別的日子，讓您的母親有個甜蜜難忘的一天。

生計採用上等的原料，精工細活全新推出的白桃蛋糕不僅顏值高而且口味清新。白桃慕斯加白桃果凍製作的蛋糕， 層次感豐富，帶給您全新的好口感。

今年生計還特別為母親節準備了一款母親節糕點禮盒，絕美精裝的禮盒裏面，一共有九個三種不同口味的傳統糕點，每種口味都是母親的最愛！白桃蛋糕和母親節禮盒將於5月5日起在灣區 11家分店及網站 www.shengkee.com全面發行。

生計共有11家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品帶給您嶄新的一天。歡迎關注生計粉絲團 www.facebook .com/shengkeebakery或打電話查詢離您府上最近的生計分店地址，我們的電話是：415-468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。生計蛋糕和母親節糕點禮盒預購網址：www.shengkee.com。