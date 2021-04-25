我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

全新現代2022 Tucson休旅車隆重登場

工商訊
2022 Tucson休旅車
2022 Tucson休旅車

現代汽車日前隆重揭幕了全新2022 Tucson休旅車。全新的Tucson設計源自現代設計中心的一系列概念，表達了其進化不斷的感性動感全球設計特色。Tucson的汽油與Hybrid車型於2021年春季上市，Plug-in Hybrid車型則將於2021年夏季上市。

Tucson的全新外觀設計傳達了現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。這台全新的SUV體現了現代設計團隊的「參數動感」理念，藉由富有動感、類似寶石的車身表面細節強調了Tucson在休旅車市場中的一席之地。

Tucson促進了技術與充滿科技的生活方式的整合。這些熟悉科技的消費者藉由最新的配備來改善他們的生活。Tucson科技與設計的融合體現於創新的半反射鏡式日間型車燈(DRLs)中，該行車燈與參數格柵無縫融合，只有在照明時才可見。

Tucson的內部空間提供了三種全新科技，其中包含10.25吋的全觸控導航屏幕（不帶硬式按鈕）、10.25吋的無罩數位儀表盤，以及多重空氣通風，這是一個可為前排乘客提供擴散氣流的溫度調節系統。這種間接的擴散通風系統減少了潛在的令人不舒適的氣流，在汽車業界絕無僅有。

美國市場銷售的新款Tucson提供了全球平台的長軸距版本，比上一代相比更長、更寬、更高，以及備有更長的軸距。再者，Tucson的客運量增加了6立方呎，達到108.2立方呎，載貨量則增加了7.7立方呎，達到38.7立方呎。

新款Tucson備有Smartstream 2.5升直噴式和多端口噴射式汽油發動機，以及1.6升直噴式渦輪增壓混合動力和插電式混合動力系統。新型的SmartStream 2.5升具備高效燃燒、冷卻廢氣再循環，以及優化的智能熱管理系統，在6,100 rpm的馬力為187，在4,000 rpm的扭矩則為178lb.-ft。環保署預估，前輪驅動Tucson的平均燃油效率為29 mpg，全輪驅動的平均效率則為26 mpg。這個2.5升的引擎與八速自動變速器相結合，打造出出色的效率與加速性能。

Tucson備有現代的HTRAC全輪驅動(AWD)系統。HTRAC AWD系統是作為一個多模式系統所開發，提供了一個電子可變扭矩分離式離合器，在前後軸之間具有主動扭矩控制功能。駕駛人可選的HTRAC正常、跑車、智能，和雪地模式有助於在所有氣候條件下提供可靠的駕駛控制。跑車模式藉由向後車輪傳遞更多扭矩來提供更敏捷的駕駛感覺，從而帶來十足的動感體驗。與許多競爭系統相比，現代HTRAC的扭矩分配可變性範圍更廣，並且針對直線加速、中速和高速轉彎，以及爬坡等行駛條件進行了調整。

Tucson的駕駛性能目標是在車輛與駕駛人之間建立一種純粹的聯繫感。駕駛動態與跑車型外觀設計相匹配，並且改善了操縱零件，因此新款Tucson比上一代更加敏捷。Tucson的懸架與e-Handling系統相結合並進行優化，以最大程度地減少跑車操縱與出色舒適性之間的妥協。

遠程引擎啟動能讓車主在配備了近距離鑰匙和按鈕啟動功能的Tucson上使用遙控鑰匙對車輛進行遠程燠熱或是降溫。

作為現代N品牌發展的一部份，現代汽車開發了N Line版本的Tucson，以吸引有興趣的買家。Tucson N Line有著更具侵略性的外觀和內飾細節。Tucson N Line將於2021年春季末上市。

現代的免費保養計畫是現代保固計畫的最新服務，承諾為買家和現代車主創造更好的體驗。現代保固計畫是由車主保固(現包含免費保養計畫)以及買家保固所組成，為客戶提供了多種方式來簡化購車過程並改善服務體驗。這些承諾的細節包含：全美最佳保固：10年/10萬哩動力系統保固、5年/6萬哩新車有限保固，以及7年防穿孔保固；免費保養計畫：3年/3萬6000哩的正常換油和輪胎換位服務。

查詢更多北美現代汽車相關新聞，請至www.HyundaiNews.com。北美現代汽車華人粉絲俱樂部|Facebook(http://www.facebook.com/HyundaiUSAChinese/)。

汽車 休旅 美國

上一則

今年「火人祭」考慮只准已接種疫苗者入場 挨轟

下一則

金山訪谷區治安大會 居民籲裝街頭監控

延伸閱讀

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕
歡慶牛年 全新SANTA FE抽獎活動

歡慶牛年 全新SANTA FE抽獎活動
車用晶片缺很大 南韓現代汽車牙山廠12日起停產兩天

車用晶片缺很大 南韓現代汽車牙山廠12日起停產兩天
投入美國皮卡戰場 Hyundai Santa Cruz 4月中亮相

投入美國皮卡戰場 Hyundai Santa Cruz 4月中亮相
現代汽車傳因應晶片缺貨調整生產 股價跌

現代汽車傳因應晶片缺貨調整生產 股價跌

熱門新聞

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

2021-04-24 18:40
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）

「曾受性別歧視」 Reddit前執行長鮑康如：對攻擊亞裔事件不驚訝

2021-04-22 14:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還