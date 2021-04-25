全新現代2022 Tucson休旅車隆重登場

2022 Tucson休旅車

現代汽車 日前隆重揭幕了全新2022 Tucson休旅 車。全新的Tucson設計源自現代設計中心的一系列概念，表達了其進化不斷的感性動感全球設計特色。Tucson的汽油與Hybrid車型於2021年春季上市，Plug-in Hybrid車型則將於2021年夏季上市。

Tucson的全新外觀設計傳達了現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。這台全新的SUV體現了現代設計團隊的「參數動感」理念，藉由富有動感、類似寶石的車身表面細節強調了Tucson在休旅車市場中的一席之地。

Tucson促進了技術與充滿科技的生活方式的整合。這些熟悉科技的消費者藉由最新的配備來改善他們的生活。Tucson科技與設計的融合體現於創新的半反射鏡式日間型車燈(DRLs)中，該行車燈與參數格柵無縫融合，只有在照明時才可見。

Tucson的內部空間提供了三種全新科技，其中包含10.25吋的全觸控導航屏幕（不帶硬式按鈕）、10.25吋的無罩數位儀表盤，以及多重空氣通風，這是一個可為前排乘客提供擴散氣流的溫度調節系統。這種間接的擴散通風系統減少了潛在的令人不舒適的氣流，在汽車業界絕無僅有。

在美國 市場銷售的新款Tucson提供了全球平台的長軸距版本，比上一代相比更長、更寬、更高，以及備有更長的軸距。再者，Tucson的客運量增加了6立方呎，達到108.2立方呎，載貨量則增加了7.7立方呎，達到38.7立方呎。

新款Tucson備有Smartstream 2.5升直噴式和多端口噴射式汽油發動機，以及1.6升直噴式渦輪增壓混合動力和插電式混合動力系統。新型的SmartStream 2.5升具備高效燃燒、冷卻廢氣再循環，以及優化的智能熱管理系統，在6,100 rpm的馬力為187，在4,000 rpm的扭矩則為178lb.-ft。環保署預估，前輪驅動Tucson的平均燃油效率為29 mpg，全輪驅動的平均效率則為26 mpg。這個2.5升的引擎與八速自動變速器相結合，打造出出色的效率與加速性能。

Tucson備有現代的HTRAC全輪驅動(AWD)系統。HTRAC AWD系統是作為一個多模式系統所開發，提供了一個電子可變扭矩分離式離合器，在前後軸之間具有主動扭矩控制功能。駕駛人可選的HTRAC正常、跑車、智能，和雪地模式有助於在所有氣候條件下提供可靠的駕駛控制。跑車模式藉由向後車輪傳遞更多扭矩來提供更敏捷的駕駛感覺，從而帶來十足的動感體驗。與許多競爭系統相比，現代HTRAC的扭矩分配可變性範圍更廣，並且針對直線加速、中速和高速轉彎，以及爬坡等行駛條件進行了調整。

Tucson的駕駛性能目標是在車輛與駕駛人之間建立一種純粹的聯繫感。駕駛動態與跑車型外觀設計相匹配，並且改善了操縱零件，因此新款Tucson比上一代更加敏捷。Tucson的懸架與e-Handling系統相結合並進行優化，以最大程度地減少跑車操縱與出色舒適性之間的妥協。

遠程引擎啟動能讓車主在配備了近距離鑰匙和按鈕啟動功能的Tucson上使用遙控鑰匙對車輛進行遠程燠熱或是降溫。

作為現代N品牌發展的一部份，現代汽車開發了N Line版本的Tucson，以吸引有興趣的買家。Tucson N Line有著更具侵略性的外觀和內飾細節。Tucson N Line將於2021年春季末上市。

現代的免費保養計畫是現代保固計畫的最新服務，承諾為買家和現代車主創造更好的體驗。現代保固計畫是由車主保固(現包含免費保養計畫)以及買家保固所組成，為客戶提供了多種方式來簡化購車過程並改善服務體驗。這些承諾的細節包含：全美最佳保固：10年/10萬哩動力系統保固、5年/6萬哩新車有限保固，以及7年防穿孔保固；免費保養計畫：3年/3萬6000哩的正常換油和輪胎換位服務。

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