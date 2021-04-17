無需控制飲食 無需終身服藥 美國無限康糖靈

美國無限康糖靈

逆轉糖尿病 不是一個遙不可及的夢想，而是一個唾手可得的現實，它距離我們很近，就這樣活生生的展現在我們面前，英國推行的低碳飲食，讓32萬糖人受益，60%人丟掉藥物獲得逆轉，並讓低碳飲食成為美國 糖尿病學會歐洲糖尿病學會都認可的治療糖尿病的方法。

而我們，也完全可以通過接受度更高，更具備普及意義的低糖飲食方式和恰當的生活管控，同時補充一些對血糖 調節起到輔助作用的天然營養成分，像是苦瓜、仙人掌、肉桂等植物中都含有調節血糖的成分。任何事，都貴在堅持，相信自己，調好心態，讓逆轉糖尿病成為現實！

第一，吃些高纖維但是含糖量很少的食物。比如蘋果，蔬菜，各種水果，禁止吃精緻米麵，糖，減輕胰臟負擔。第二：增加蛋白質和好油的攝取。有足夠的亞麻籽油，核桃油，牛油果油，小麥胚芽油，葡萄籽油，橄欖油，好油越多，血糖越不容易波動。用油代替血糖的能量來源，身體不再害怕，不需要高血糖。脂肪，蛋白質的攝取，都是減少身體對糖的需求的一個直接途徑。第三：修復胰臟，肝臟，增強代謝功能。經營養學家證實，許多植物中含有抗糖阻糖降糖、修復胰臟肝臟、增強代謝的天然成分，比如公認的有南美洲的野生肉桂，其含有大量的黃烷醇多酚類抗氧化物質，能有效提高胰島素對血糖水平的穩定作用，提高新陳代謝；富含豐富膳食纖維的中東葫蘆巴種子可以延遲腸道對糖分的吸收從而調節飯後血糖水平。

「美國UME無限康糖靈DiabesTrol Max」，在美國GMP藥廠製造生產，甄選全球優質純天然植物原材料，包括南美洲野生肉桂、南非藤黃果、墨西哥胭脂仙人掌、中東葫蘆巴種子、斯里蘭卡武靴藤、印度苦瓜等，以美國高科技納米技術萃取其精華的天然降糖配方，可有助穩定血糖及減少併發症的發生風險，適合糖尿病患者長期選用無副作用困擾。是您調理血糖的日常好幫手。

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