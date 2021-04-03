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創新靈芝三萜軟膠囊加倍免疫

工商訊
獲中國科學院獨家發明專利的《創新牌靈芝孢子三萜油》軟膠囊，在春季防止癌症復發、轉移的效果更加顯著！
獲中國科學院獨家發明專利的《創新牌靈芝孢子三萜油》軟膠囊，在春季防止癌症復發、轉移的效果更加顯著！

中醫講求「天地人合一」。春天氣候轉暖、萬物升發。人體內陽氣也會自然勃發。體內循環系統功能也就隨之增強。在這一環境下，腫瘤患者體內殘存癌細胞也會乘機復甦活躍，進而增加腫瘤復發、轉移機率。特别是春天易肝火上升，經循環繞乳房，橫逆犯脾胃，並使肺陰更虛，故肝癌、乳腺癌、胃癌、肺癌最易在春季復發，病情也易加重。

針對春季是各種細菌、病毒開始大量復甦繁殖的季節，癌症患者，特別是乳腺癌，肺癌，胃癌，曾經出現過胸水和腹水，黃疸的患者，在這個季節，更要加倍增強免疫力，以防止各種感染、感冒等導致癌症復發和轉移。加倍提高免疫，特别是加倍體液免疫十分重要！世界各國醫學界都已經公開報導「靈芝是一個很好的免疫增強劑！ 」

靈芝之所以起到免疫功效的作用主要是靈芝裡面富含的「靈芝三萜類和靈芝多醣」兩大成分。其中「靈芝三萜類」已經被各國科學家證實對多種癌症具有很強的輔助治療作用。根據各國科學家的報導：靈芝三萜類化合物是靈芝的主要化學和藥效成分之一。靈芝中所含三萜類化合物具有特別顯著的生理活性。

《創新牌靈芝孢子三萜類軟膠囊》是世界唯一採用「改進型超臨界」技術萃取的「高度濃縮靈芝三萜類」軟膠囊（即「第2代ZK靈芝孢子油」）。它是人體兩大免疫系统的護衛珍品，其最顯著的提高機體免疫功能是能够迅速提高T4/T8細胞的比值，提高NK細胞， LAK細胞，K細胞，單核吞噬細胞的識別物能力和殺傷能力。

2007年，美國丹米爾博士就「靈芝三萜類提取物的研究結果」發表學術論文指出：「原來認為靈芝主要藥力效果在於靈芝多醣可激活免疫系統，但靈芝所含的高度氧化的羊毛甾類衍生物「靈芝總三萜類」，即「靈芝酸醇及其衍生物（靈芝三萜類油）」確有抗腫瘤、抗炎症的積極屬性。當年，美國丹米爾博士和中國科學院研究員馮敏教授就《ＺＫ牌靈芝孢子油（靈芝三萜類提取物）》的研究結果作了進一步討論。他高度讚揚《創新牌靈芝孢子油（靈芝三萜類高度濃縮提取物）》在防止癌症復發擴散等方面起到的顯著的免疫性主導作用。

萬物復甦的春季，即使病情已經穩定的癌症患者，每天服用２粒《創新牌靈芝孢子三萜油》軟膠囊，即可大幅幫助安全度過「萬物蠢蠢欲動的春天」，因為一粒「創新靈芝三萜孢子油」可以起到「服用60粒靈芝孢子，或120粒靈芝膠囊」的效果！《創新牌靈芝孢子油》配合其《愛特多糖複合劑》抗癌組方，在春季防止癌症復發、轉移的效果會更加顯著！北美諮詢/訂購：1-877-704-7117，網上訂購享受更大折扣www.chinesemiracleherb.com。

癌症 腫瘤 美國

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