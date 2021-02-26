CH Premier官方網站全新上線

帝舵腕錶Tudor。

作為勞力士(Rolex) 旗下的知名腕錶品牌，帝舵(Tudor) 在承襲了品牌優良製錶技術與傳統的同時，掙脫了傳統框架的桎梏，跳脫世人對於品牌腕錶的印象，在設計上以更加創新的方式呈現其製錶精隨。除了在外觀設計採用更加新穎的樣貌，品牌腕錶更於2015年起推出帝舵錶原廠機芯，並廣泛用於品牌大部分的腕錶系列上。新款機芯除獲得瑞士精密時計測試中心(COSC) 認證，更擁有70小時動力儲存，性能卓越可靠。

Black Bay系列腕錶是品牌的代表性錶款之一。承襲了品牌第一代潛水錶的尺寸及設計，Black Bay系列錶款的外觀充滿了品牌獨有的歷史標記，除了向早期錶款致敬，更是復古愛好者的心儀之選。此外Pelagos系列腕錶則搭載了專業完善的潛水性能，能夠防水深500尺，堪稱品牌冒險的象徵。正裝腕錶系列則有經典的1926腕錶可供選擇，而Royal系列則結合了運動休閒及時尚風格，讓配戴者能夠於不同場合來去自如。

帝舵腕錶於CH Premier官方網站全新上線。欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688，或登錄http://www.chpremier.com。