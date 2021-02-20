Sophie Tsang 祝福牛年吉祥如意

專精灣區房地產買賣，2006至2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

一元復始，萬象更新；迎來新的一年，讓我們一起揮別過去的一年，也祝福各位讀者身體健康，萬事如意。在過去幾年，蘇菲•曾（Sophie Tsang）一直在世界日報房地產 專欄提供房地產市場分析及最新資訊，在新春向大家拜年的時候，也利用這個機會來介紹蘇菲（Sophie），讓讀者朋友們更了解她。

蘇菲（Sophie）在台灣 出生以及成長，她出生於台灣南部的高雄，在中部的南投長大，然後到了台北就讀高中以及大學。蘇菲（Sophie）畢業於北一女中，然後是台灣大學土木工程系，再到美國 就讀研究所。為了適應當時的就業市場需求，她把主修改為計算機科學，在芝加哥附近的西北大學獲得計算機科學碩士學位之後，蘇菲（Sophie）來到了矽谷找工作。她首先成為了一名電腦程序員，然後抽出時間到學校研讀企業管理MBA學位，當她利用夜間完成MBA學位的時候，她隨即被惠普公司(Hewlett Packard)聘為產品行銷經理。

在偶然的機會中，蘇菲（Sophie）踏入了房地產這個行業。由於她有土木工程的背景，加上對建築的熱愛以及在惠普公司期間的行銷培訓，房地產這個行業對她而言，可以說是個非常理想的工作。不過在18年前進入房地產行業的當時，她有2個年幼的小孩。她必須在凌晨4時30分起床準備工作，研究房屋的庫存，分析房地產市場，並準備與客戶會面。孩子們起床後，她會暫時放下工作，照看孩子們準備好出門上學。接下來就是一整天的工作，然後在一天結束時接孩子們放學回家，接著做好晚飯等等家事，這些年來就是持續這樣的工作及生活。她所待過的辦公室，每個人都知道她是最勤奮的經紀人之一，這也完全體現在她工作的成果中，自2005年以來，蘇菲（Sophie）一直躋身頂尖經紀人的行列。

蘇菲（Sophie）也跟大家分享了她的一些過去的經驗。她特別喜歡其中的一件事，當時有一棟房屋已在市場上求售了3年，經手了3個不同的代理人但都沒有售出。當蘇菲（Sophie）聯繫這位屋主的時候，他們還是想把房子賣出去，但一開始對她的提議抱著懷疑。蘇菲（Sophie）屋主碰了面，跟他們解釋說，客廳的家具需要重新佈置並且調整的不要那麼顯眼突兀，還有其中的一間臥室要再清理，價格也必須調整以便帶動參觀房屋的人潮，洽談後賣家同意接受蘇菲的建議及引導。經過了兩個週末的開放參觀日之後，一位經紀人陪著買家，提出了全額現金購買的出價，蘇菲（Sophie）就在18天之後，把這棟求售3年的房子賣掉，讓賣家喜出望外，簡直不敢相信能進行得如此之快。

蘇菲（Sophie）也很樂於跟買方合作，這段故事留到下次再跟讀者朋友們分享。如果您有房地產相關的問題，歡迎進行免費諮詢，請發送電子郵件到[email protected]，或打電話408-667-3171聯繫蘇菲（Sophie）。