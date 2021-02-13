牛年獻大禮 無煙樂逍遙

今天就致電華語戒煙專線或在線登記！國、粵語1-800-838-8917；www.asq-chinese.org。韓語1-800-556-5564；www.asq-korean.org。越南語1-800-778-8440；www.asq-viet.org。

春節是中華民族的傳統節日。在此期間，為朋友和家人準備禮物便成為一項重要的活動。因為發送禮物代表著對朋友與家人的關懷和尊敬。今年與往常不同，比起去親朋好友家串門，更有可能在家度過春節。除了網購新年禮物送給親朋之外，其它形式的禮物也一樣可以表達我們誠摯與暖心的祝福。

如果你吸煙，那麼請考慮在牛年戒煙。嘗試戒煙對你周圍的人來說是一份有意義的禮物。這表明你想要維護他們的健康。還說明你有照顧到他們的感受，不想讓他們為你的健康而擔憂。戒煙還會成為年輕一代學習的好榜樣。你的行動隨著你打破壞習慣而展開健康生活的同時，也會使年輕的一代從中體會你的力量與決心。

ASQ【華語戒煙專線】會與你共度戒煙難關，因為中文戒煙顧問明白，通過幫助會使得戒煙容易些。他們會幫助你找到一個可靠的辦法來戒煙。不僅如此，大部分煙民通過完成在ASQ上登記，有資格獲得為期兩周的尼古丁戒煙貼片。如果你感興趣，可以通過以下幾種方式與ASQ 取得聯繫：通過短信：發送【戒煙】至66819、通過網絡登記：請登入www.asq-chinese.org進行登記、致電：【華語戒煙專線】1-800-838-8917進行登記。所有信息將嚴格保密，一切服務均為免費。

「大部分的戒煙者反映，壓力是他們重蹈覆轍的主要誘因。」ASQ【華語戒煙專線】臨床主任Gary Tedeschi說：「如果你想要幫助某人戒煙，那麼嘗試為他們準備飯食，與他們共同觀看一部影片，也可以為他們按摩而得以放鬆壓力。這些都是幫助煙民釋放壓力的好辦法。」

也歡迎煙民們的家人與朋友致電ASQ【華語戒煙專線】，向專業的戒煙顧問諮詢幫助他人戒煙的竅門。請銘記！支持而非批評，也是一份送給戒煙人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片也會是他們在戒煙道路上前進的動力。你的鼓勵會帶來巨大的改變！這是我們銘記與感恩身邊的人的絕佳時刻-也包括我們自己在內！所以，讓我們一起度過一個有史以來最健康且充滿希望的牛年吧！

ASQ【華語戒煙專線】，由美國 疾病控制及預防中心資助，為亞裔 社區的居民用國、粵語、韓語和越南 語提供免費的，以實證為基礎的戒煙服務。合格的戒煙者將獲两周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。ASQ的服務時間是周一到五，西岸時間早上7時至晚上9時（美東時間早上10時至凌晨12時）。今天就致電我們或在線登記！國、粵語1-800-838-8917；www.asq-chinese.org。韓語1-800-556-5564；www.asq-korean.org。越南語1-800-778-8440；www.asq-viet.org。