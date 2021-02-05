昔日東方征戰編程大賽屢不敗今朝矽谷力助線下企業共抗疫

愛吃貨科技團隊合影，左三為CTO周適宜。

隨著疫情 的蔓延擴散，對於中小線下企業影響巨大，愛吃貨科技公司科技執行長周適宜發起了針對全美百萬家的中小企業百萬商家技術困難解決方案，通過精準的智能排班算法以及線上預約功能（Apponda平台）成功解決了中小企業在疫情期間對於一對一預約困難或是線上預約流程複雜等層出不窮的問題。

2016年周適宜畢業於名校威斯康辛麥迪遜大學的雙學位被受聘邀請加入了愛吃貨科技公司，第一個創業平台是愛吃貨美食平台來解決了社群 線上外賣飲食的問題，2020年疫情爆發的期間，更是通過Apponda預約平台成功解決中小企業網上預約排班難，管理預約流程複雜等痛點，似乎他每個創新的創業產品都有一個共同的使命就是讓世界和人類生活變得更好更便利。

記者在採訪中了解到，目前他不但是愛吃貨科技公司總監，也是某上市公司的雲端工程師，更是曾經在灣區一家具有規模的跨國人力資源公司開發人工智能的招聘網站擔任過諮詢工程師總監，負責設計網站框架以及解決各種技術疑難雜症，目的在於改善疫情期間美國 人民就業率。也曾在一家由兩位前谷歌的主管作為創始人的旅行平台公司擔任資深技術顧問，負責對接澳洲技術團隊以及完善旅遊開發平台系統，全美中醫公會在近期也在邀請他來參與設計開發線上醫療教育系統來對應疫情下在線上課的問題。

11年前還在就讀哈爾濱高中的他，就曾經多次代表黑龍江省參加國家級比賽，並在多次國家級比賽中取得優異成績，也曾獲得過全國科技大賽的最高獎項，當時就有中國的記者採訪過年輕時候的他。

經過在美國的這十幾年的歷練，也最終成就了現在的他，只為夢想而奮鬥，對社會公義以及貢獻也從不落人後， 周適宜無疑就是天生優秀的天之驕子工程總監，與生俱來的卓越的抗壓能力以及解決技術問題的能力來幫助輔導疫情之下重挫的醫療行業以及中小企業產業，在有限的環境以及條件下繼而做出相對應的技術支持以及輔導解決各種技術和科技問題，只是這一次次的解決問題是真實現實的社會企業問題的平台上，而不止是在當初虛擬競賽的舞台上。