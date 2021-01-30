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吃餃子過年 團團圓圓

舊金山訊
思鄉水餃，麵質優良，經篩選而定，用料新鮮實在，餃子皮薄、餡大。
思鄉水餃，麵質優良，經篩選而定，用料新鮮實在，餃子皮薄、餡大。

位於San Bruno市的思鄉水餃每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上麵質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄、餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。

思鄉水餃不但擁有白菜、韭菜、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆搭配豬肉、雞肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、餡餅，而且還有菜肉包、上海灌湯小籠包、生煎包、蝦餃、廣式燒麥、廣式叉燒包全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩。除此之外，思鄉水餃又新增拍黃瓜、涼拌粉皮、香菜拌乾絲、麻將涼皮、醬肘花、涼拌耳絲、麻辣牛筋、拌粉皮及山東雞翅、金砂雞翅等碟碟精製小菜。鮮肉和鮮蔬菜的完美搭配，既保持了人體在日常生活中所需要的能量，也能補充人體所需要的纖維及維生素。我們稱之為「健康水餃」。又因為含有大量蔬菜，纖維及維生素，易消化，吸收和排泄，對女人的自然美容起到了一定的作用。為了方便顧客攜帶儲存，更是推出了袋裝水餃。除了水餃點心之外，店內還有紅燒羊肉手拉麵、雪菜肉絲手拉麵、魚香肉絲手拉麵、擔擔手拉麵、炸醬手拉麵、小排手拉麵、蝦球炒手拉麵等27種新鮮現點現做手拉麵。

思鄉水餃，誠邀灣區大眾，花好月圓，吃餃子渡中秋佳節。海上昇明月，天涯共此時。思鄉水餃地址：354 El Camino Real, San Bruno, CA 94066。電話：650-737-9899。

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