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中醫區錫機治療新冠肺炎臨床經驗與實際案例（上）

舊金山訊

今年二月初，中醫師區錫機因為新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，自香港返回美國，由於新冠肺炎蔓延急速，他義不容辭地本著濟世救人同理心下，以傳統中醫療法，先後以實際案例先後治癒了數位新冠肺炎患者，以下案例供大家參考與分享。

案例一：一位開超市的朋友，有三個員工染上了新冠肺炎，並確診為陽性，其中一位是墨西哥裔女經理，年45歲，她曾與9歲的侄子共享用一個雪糕筒而傳染到的，當晚即出現COVID-19的症狀，她更做了深喉RNA檢測，確診為陽性，她初染病時的症狀：一、極度疲乏。二、背痛及寒冷，尤其是在夜間。6月17、18日， 在家中休養期間出現多種症狀。三、頭痛，彎低身時特別痛。四、呼吸困難，平躺在床上時尤甚，有一星期之久。五、夜間出現發燒，100.1至100.3度。6月19日起用中藥治療，開始服用中醫師區錫機的特效感冒藥，至6月26日共七天，每天飲一劑藥，午晚各一次。開始服藥後，一、反應很大，當晚出汗很多，汗如雨下。二、人覺得平靜了很多，背痛減少，晚間可以睡上四個小時。三、服用七劑藥後，精神及體力幾乎完全恢復正常。四、兩星期後再去做RNA測試，結果呈陰性。她自己承認區醫生之特效感冒藥治好她的新冠肺炎病。雖然她的COVID-19已呈陰性，她仍感到有些虛弱的感覺，所以每天飲一杯人參茶以強心，共飲了八天，體力逐漸恢復，再去驗RNA，結果仍保持陰性，已經復工上班了。

這是一個很完整的用中藥治療新冠肺炎（Covid-19）很成功的案例：從染病時呈陽性，經中藥治療，康復後，轉呈陰性，恢復上班，祗需七天的時間，證明中醫師區錫機的特效感冒藥對治療新冠肺炎很有成效！

案例二：在紐約的一位59歲男士，身體健康狀態一般。於7月17日開始有幾聲咳，咬嚼老薑，咳嗽止了。但於7月18日與家人出外購物時，突然覺得身體不適，全身疲乏無力，肌肉酸痛，手腳軟弱，甚至不能自己開車回家，至此他覺得自己病倒了。直至7月24日，他才得知於過去一星期曾接觸過一位確診了新冠肺炎的病患者，而該名病患者已入了醫院進行治療，他開始感到惶恐和驚慌。他同時出現肌肉痛，夜間出冷汗，無胃口，有幾天更失去了味覺，後來又說飯菜味道很鹹，整個人失去了動力。他在舊金山的女兒，知道我能治療新冠肺炎，立即向我取了三帖特效感冒藥，煎好冷凍後，直接快郵寄至紐約。翌日，7月25日午間收到冷凍之感冒藥，當天共飲了兩次藥（一次正過、一次重煎）飲藥後，當晚出汗很多，午夜醒來時全身濕透，但可以安睡至天亮，睡眠有進步。翌日，他到檢測中心檢測COVID-19，約一星期後得出報告結果是陽性。7月29日，自從收到藥後，每天均飲藥兩次（一劑藥），夜間大量出汗，他卻感覺良好，以前不適的症狀已大大減退。於出汗的同時，他小便時亦感到澀痛，正是排出病毒之現象。生活很快便恢復自主化；他繼續服藥，一共飲了七、八劑中藥，症狀完全消失，並可以恢復正常工作了。後來他再次去做第二次檢測，呈陰性，新冠肺炎之疫病亦正式治愈了，且無任何後遺症。總結來說，從發病開始至完全恢復正常，約為兩星期，亦是一個治療成功的新冠病例，開始檢測呈陽性，治癒後轉呈陰性。

總結新冠肺炎的病例，根據中醫治療疫病的理論和經驗，祇要配方是適合和藥力足夠的話，是可以戰勝 Covid-19 的。若讀者欲知更多有關抗疫之詳情，歡迎來電詢問。

美國電話：408-977-1117，香港電話：852-2528-3173，電郵：[email protected]，網址：https://tcmdrau.com

新冠肺炎 檢測 美國

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