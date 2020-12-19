2020年十二月份房地產市場 加州第19號提案通過

專精灣區房地產買賣，2006至2019連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

聖誕假期快到了，先祝各位讀者身心健康快樂，閤家團圓平安。灣區目前的房屋庫存仍然非常緊張，在某些地區，庫存甚至不足一個月。200萬元以下價格範圍內的房子，只要一推出上市，估計都會收到多組買家出價競標，市場上幾乎所有房屋都會在推出上市後7到10天之內被搶購。

在高端市場，1000萬元以下的價格範圍，買家大多是本地往上換屋的買家。而價格超過1000萬元，賣家則是從搬到外州像是東岸或是他們大家庭所在的城市。在這奢華的市場中，買家通常尋找某些特定物業有好一陣子了，而當有一組報價出現時，另一組客戶也跟著加入，而讓這件物業成為了多組出價競標的情況。在灣區，我們很幸運有這些高科技公司在疫情期間表現依舊出色亮眼，與美國其他地區相比，這是一個完全不同的市場。

而以全加州 範圍來說，度假區的房屋持續有強勁買賣活動。例如納帕（Napa）和太浩湖（Tahoe）過去都是第二套房子的目的地，然而現在有許多屋主將他們的第二套房屋變成了主要的住所，如果他們有需要時，則反方向通勤進城來面對面開會。根據太浩湖（Tahoe）的房屋經紀人說，加州這一側的業主也有不少出售房屋而到內華達那一側去購買房產，以降低房產稅。

房貸利率 降低，一直就是市場活動的主要驅動力。儘管房貸利率預計不會有重大變化，但是一旦疫苗可以普及大眾，而有更多的資金湧入股市時，屆時房貸利率應該會調升。明年的合格貸款 額（Conforming loan）將從目前的76萬5000上升到82萬2000元。這項產品目前已經上市，請聯繫您的貸款經紀詢問詳情。

11月的大新聞就是加州的第19號提案通過了。加州房地產經紀人協會高級律師羅伯特·布魯姆（Robert Bloom）表示：55歲以上或殘障人士可以通過出售主要住房來轉移稅基，從而在州內任何地方購買主要住房，而無論替代的主要住房的價值如何，最高可到3次（自然災害受害者不限於3次）。

在過去，原始主要住房（OPR）的價值應該要大於或等於「替代主要住房購買（RPP）」的價值，而且只能在本州9個參與該法令的縣內。在第19提案通過之後，人們就可以在本州任何地方購買更昂貴的房屋，而且仍可享受稅基轉移的優惠。而且，只要買賣的兩次交易在2年以內完成，就可以先買或先賣。不過，是否可以在2021年4月1日之前進行買賣，法令依然有點令人困惑，還是要諮詢您的稅務顧問了解詳情。

第19號提案通過的另一個重大影響是對繼承財產的財產稅。目前，無論該財產是作為主要住所還是出租方式，主要住所轉移給孩子的情況都可以免除重新估價。但是從2月16日2021起，物業必需要保留為家庭住宅，亦即主要住所，否則將進行重新估價。請聯繫您合格的加州稅務律師或會計師，了解關於您具體情況的建議。

疫情發生快一年了，祝福您和您的親人在歲末假期期間及未來的一年身體健康。如果有任何與房地產相關的問題，我都可以提供協助，請隨時致電聯繫。電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。