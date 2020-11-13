昌興珠寶柏萊士BR 03-92 HUD腕錶

柏萊士BR03系列腕錶以飛機駕駛艙儀表板為靈感，外方內圓的錶殼是其一貫的標誌性設計。

柏萊士（Bell & Ross）BR03系列腕錶以飛機駕駛艙儀表板為靈感，外方內圓的錶殼是其一貫的標誌性設計。

而最新BR 03-92 HUD錶款將「抬頭顯示器」（Head Up Display, HUD）－將飛行數據顯示於飛行員視野範圍內的擋風玻璃上的概念融入錶款設計，打造視覺感十足的限量版腕錶，全球限量999支。除了借鏡系列腕錶清晰易讀的時標顯示設計，錶盤以充滿活力的配色和戰鬥機的特徵為錶款帶來滿滿的現代與時尚感。BR 03-92 HUD腕錶以42mm尺寸啞光黑色陶瓷錶殼打造，搭配黑色橡膠與黑色超彈力合成織物錶帶以及黑色PVD鍍層精鋼插針式錶扣。

黑色錶盤上的小時刻度、數字、時標、指針皆覆以Super-LumiNova夜光塗層，錶面則採用防眩目藍寶石水晶，並於四個直角同樣塗覆Super-LumiNova夜光塗層，呈現如同飛機HUD投影屏幕的綠色光芒。性能方面，腕錶搭載BR-CAL.302.自動上鍊機芯，擁有動力儲存38小時，並能防水深100尺。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688或登錄：www.chpremier.com。