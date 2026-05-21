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金山房租飆 94107郵區暴漲26% 中位租金達5556元

編譯組／綜合報導
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舊金山租金飆升，在有數據可查的郵遞區號區域，年漲幅幾乎都達到了兩位數。（Goog...
舊金山租金飆升，在有數據可查的郵遞區號區域，年漲幅幾乎都達到了兩位數。（Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，今年在舊金山租房簡直是一場噩夢。准租客們往往數十人擠在開放看房現場，其中許多人手裡已經拿著填好的租賃申請表。公寓往往在幾天內就被租走。最糟糕的是，還有人主動提出願意支付比掛牌租金更高的價格。

根據最新的城市經濟報告，對於任何試圖在這座城市租房的人來說，租金自12月以來持續飆升並不令人意外。這主要源於人工智慧（AI）熱潮，它將大批高薪工作者吸引至此，同時擠壓了低收入群體的生存空間。

據ApartmentList的數據，與去年4月相比，租金平均漲幅已接近15%。該數據綜合了所有已支付的租金，結合人口普查數據及其自身的價格變動計算模型得出。

在有數據可查的郵遞區號區域（主要位於該市東側的高密度區域），漲幅幾乎都達到了兩位數。

涵蓋SoMa部分區域以及Potrero Hill和Dogpatch 的94107郵遞區號區的同比漲幅最大，今年4月估計中位租金躍升26%，達到5556美元。

94115郵遞區號區域的租金同樣飆升，該區域涵蓋Pac Heights、日本城（Japantown）、Anza Vista及西增區（Western Addition）的部分地段。該區域估算上漲24%，達到3955美元。SoMa和米慎灣（Mission Bay）的「東切社區（East Cut）」（94105和94158）租金漲幅同樣超過20%，這兩個區域的估算中位租金均已突破5500美元。

即便是在田德隆（Tenderloin）和中市場區（mid-Market）等經濟疲軟的社區，租金也在飆升。數據顯示，西SoMa（94103）的租金上漲了17%，而田德隆（94102）的租金與去年相比上漲了9%。附近的聯合廣場（Union Square）和Nob Hill（94108）以及俄羅斯山（Russian Hill）和Polk Gulch社區（94109）租金漲幅也相當顯著，分別上漲了18%和11%。

不過，94132郵遞區號區仍是個例外，該區包含全市最大的公寓綜合體Parkmerced，其估算租金中位數較去年下降了9%。這一趨勢已持續數月，主要源於該公寓綜合體的管理層更迭、持續面臨的運營挑戰以及入住率下降。

舊金山 租金

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