富裕小鎮塢德賽 將蓋16層住宅 僅少數人知曉

舊金山灣區富裕小鎮塢德賽對圖中地點將建16層塔樓提案一無所知，開發提案正試圖利用「建商補救」規避規定。（Google Maps）

一座單體傾斜塔樓沿山坡而建，外側環繞著陽台露台，高度超過200呎。該建築設有屋頂露台、自行車停車位、社區活動空間和健身中心，以及地下停車場。這在富裕的塢德賽（Woodside）社區並不常見。該項目最初於2024年提出，一直未引起關注，僅有少數鎮政府工作人員知曉其存在。

根據媒體SFGATE依據「加州 公共記錄法」（California Public Records Act）獲取的郵件和文件顯示，位於Jefferson大道4224號的這座16層項目建成後，將對這座半島小鎮約5100名居民的生活方式構成最新威脅。開發商正利用該州所謂的「建商補救」（builder’s remedy），該條款允許住宅項目即使不符合當地開發標準（該鎮建築高度限制為30呎）也能繼續推進。

該座擁有105套住宅的綜合體開發商是Woodside Community Housing LLC，該公司由富樂頓市（Fullerton）的艾倫伯格（Ben Eilenberg）運營。公共記錄顯示，開發商於2025年4月以35萬美元的價格完成了該地塊的交易。2025年6月26日提交的建築許可申請顯示，這座名為Woodside Pointe的塔樓所需的人工和材料費用約為3700萬美元，並列出了Anderson Architects, Inc.事務所和M2 Civil Engineering公司作為項目合作夥伴，但項目遠未動工。

據記錄顯示，該項目已遭遇多次波折，包括申請材料不完整以及圍繞項目收費結構的反覆磋商，使之仍處於向鎮政府工作人員提交初步申請的階段。該項目的重大障礙在於該地塊缺乏現有的污水接入管道，以及新住宅能否符合消防法規的擔憂。

塢德賽代理鎮長卡迪納萊（Melissa Cardinale）表示，鎮政府尚未收到完整的申請材料，且工作人員對該項目可行性存在重大疑慮。鎮政府仍對已提交的初步申請中信息缺失及缺乏具體細節表示擔憂，特別是針對兩份申請中提供的場地規畫圖。

艾倫伯格則將延誤歸咎於鎮政府工作人員，表示如果鎮政府繼續認定申請材料不完整，開發商將基於申請被拒的事實援引法定救濟措施，此事可能提交至州住房與社區發展廳（State Department of Housing and Community Development）或法院審理。

「蒙特瑞縣周刊」（Monterey County Weekly）編輯魯賓(Sara Rubin)對此評論道：「加州的環境保護措施或許繁瑣，但『建商補救』不能替代那些兼顧基本健康與安全要素的合理項目。『建商補救』理應是一種補救措施，旨在繞過那些導致開發進程過慢、成本過高的部分分區限制，從而幫助加州實現住房供應的合理化。」