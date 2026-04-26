屋崙Trader Joe′s用地擬建高齡住宅 引發居民熱議

位於屋崙 Rockridge社區的Trader Joe′s，未來可能被一項大型高齡住宅開發案取代，開發商計畫在現有的超市與停車場用地上興建兩棟高樓，消息曝光後在社區引發關注。

根據目前規劃，該案主打長者居住需求，預計分別興建31層與25層的高樓，共提供約415個住宅單位並導入「在地安老」的概念，讓長者可以安心地在熟悉環境中持續生活。整體配置涵蓋371戶獨立生活住宅、18戶協助式照護單位，以及26間失智照護房間，以回應東灣地區高齡人口成長帶來的需求。開發方指出，區域內相關住宅供給仍顯不足，未來需求預期持續上升，同時項目也將創造約200個長期工作機會，涵蓋醫療照護、餐飲與行政等領域。

除了生活空間的變動令人關注，該門市的背景也讓開發案更受矚目。這間Trader Joe′s在2023年通過員工投票成立工會，為美國西岸首間、全美少數完成工會化的門市，因此除了是居民日常採買的據點，也被視為具象徵性的勞工運動案例。隨著開發案推進，若門市拆除後不再回歸，也可能使相關討論從商業設施變動延伸至勞動與社區議題。

從都市發展的角度來看，該門市位於以低樓層住宅為主的成熟社區，兩棟超過20層的建築規模，可能改變街區景觀與人口密度，並引發對交通與生活品質的影響。然而也有支持者認為，該案鄰近BART車站，具備交通導向的開發條件，有助於在交通便利區域增加住房供給，同時保有讓長者留在熟悉的生活圈，也可能釋出更多家庭型住宅，一舉數得。

此開發案預計運用加州相關住房法規加速審查流程，反映地方社區與州層級政策之間的拉鋸，計畫目前仍在審查階段，後續發展受到關注。