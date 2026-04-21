阿爾及利亞政府 購入Van Ness大道物業當領事館

圖為1400 Van Ness 去年10月的景象 。(谷歌地圖)

繼買下一棟舊金山 地標性豪宅後，阿爾及利亞政府再購入Van Ness大道上的一宗物業作為其領事館。

舊金山紀事報報導，阿爾及利亞政府在西海岸的外交版圖顯著擴張，一個月內第二次在舊金山購買了引人注目的房地產 。13日阿國完成了對1400 Van Ness的收購。這是一棟面積達2萬平方呎的工業時代辦公大樓，建於一個多世紀前，曾是Van Ness大道沿線眾多汽車經銷店、展廳和汽車服務相關企業的一部分。

如今，這裡將成為阿爾及利亞駐舊金山總領事館的長久館址。消息人士透露，該房產以1500萬美元的價格售出，約合每平方呎750美元。此前，該房產於2022年以1260萬美元的價格易手。

舊金山資深商業地產經紀人麥凱布（Charlie McCabe）指出，此價遠高於近期類似房產的成交價。就在幾周前，阿國在太平洋高地（Pacific Heights）購入了一棟豪華宅邸，那筆交易令當地觀察人士震驚不已，阿爾及利亞以1000萬美元的價格買下了建築師考克斯黑德（Ernest Coxhead）設計的那棟擁有127年歷史、面積達8200平方呎的住宅。

那棟住宅以其莊嚴的建築風格和俯瞰舊金山的壯麗景色而聞名，曾被紀事報著名專欄作家凱恩（Herb Caen）譽為舊金山「最具標誌性」的豪宅。發言人先前向紀事報證實，這棟豪宅將作為阿國駐舊金山總領事的官邸。