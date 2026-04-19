沙加緬度平價住宅「聖胡安公寓」6月迎首批入住

聖胡安公寓（San Juan Apartments）平價住宅社區，6月將開始迎接住戶入住。共同將此處由非法傾倒垃圾與無家可歸者露營𨍭型的相關部門與組織，15日齊聚現場慶祝。(取自向沙加緬度地區政府協會SACOG臉書)

沙加緬度蜂報報導，興建中的聖胡安公寓（San Juan Apartments）平價住宅社區，預計將於6月開始迎接住戶入住。別具意義的是，過去這裡曾是非法傾倒垃圾與無家可歸者露營的聚集地，如今則轉型為提供家庭居住的平價住宅。

聖胡安公寓位於沙加緬度Fruitridge Road與Stockton Blvd附近、由非營利組織加州 互助住房組織（Mutual Housing California) 興建，在住戶人住之前，游泳池尚需注水，景觀工程仍在收尾；曾經位於該地的聖胡安汽車旅館招牌，則預訂重新設置。

代表該選區的沙加緬度市議員格拉（Eric Guerra）15日出席活動，慶祝醫療機構Health Net為此計畫捐助100萬美元，並另向沙加緬度地區政府協會（SACOG）提供200萬美元，用於支持第一階段建設，該資金來自其「Green Means Go」計畫。格拉表示：「這是一項巨大的成功，將一個充滿絕望的地方，轉變為承載夢想的所在。」

活動現場展示了聖胡安汽車旅館的歷史。該旅館曾位於士塔頓（Stockton）與沙加緬度之間的繁榮走廊上，但隨著99號公路繞道興建，其地位逐漸式微。1960年代加州州博覽會場遷至Cal Expo，也加速其衰退。展示資料指出，當博覽會場仍在附近時，該旅館曾經「生意興隆」。

沙加緬度蜂報在2010年該旅館拆除時曾報導：「多年來，該地逐漸荒廢，出現電線外露、蟑螂滋生，以及部分房間無熱水等問題。」

沙加緬度住房與重建局（SHRA）於2008年取得該建築，安置住戶後將其拆除。此後土地閒置多年，直到2019年由縣警長辦公室清除當地的無家可歸者營地。同年稍晚，曾有倡議人士試圖將該地改為安全露營區，但未成功。

格拉指出，他曾與前州參議員合作推動2018年法案，允許SHRA以低於市價出售該土地，前提是用於興建平價住宅。加州互助住房組織執行長歐德曼（Craig Adelman）表示，SHRA在促成此案及選擇與其合作方面扮演關鍵角色。他說：「我們一直在尋找這樣的機會–不只是填補都市空地，這也是SACOG參與的原因，因為這代表智慧型成長。我們必須將資源投入在已有基礎建設的走廊地帶。」

第一期工程將提供39戶一房、40戶兩房及34戶三房住宅，目標對象為收入介於地區中位數30%至60%的家庭。以2025年沙加緬度郡四口之家中位收入12萬800美元計算，該住宅主要服務中低收入族群。

第二期工程預計將新增70戶長者住宅。SACOG發言人洛佩茲（Mia Lopez）指出，Stockton Blvd沿線仍有多處閒置土地，未來具備開發潛力，市府也長期有意推動該區發展。格拉則表示：「我們必須在商業走廊上興建更多住宅。」