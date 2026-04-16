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巴洛阿圖買房成本 比租屋高5.6倍

編譯廖宜怡／綜合報導
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全國性分析發現，灣區巴洛阿圖的購屋成本目前約為租屋成本的5.6倍。（美聯社）
全國性分析發現，灣區巴洛阿圖的購屋成本目前約為租屋成本的5.6倍。（美聯社）

最新全國性分析發現，現在在灣區巴洛阿圖（Palo Alto）買房的成本是租屋成本的近六倍。

Hoodline報導，一項新全國性分析發現，在巴洛阿圖買房的成本如今是當地租屋成本的5.6倍，意味著許多購屋家庭每月需要比租屋家庭多支付近1萬8000美元的住房費用。以實際數字來說，巴洛阿圖一棟中價位房屋的每月房貸還款額接近2萬1800美元，而租金中位數約3865美元。

這項來自「建築報導」（Construction Coverage）的分析報告根據美國各城市購屋與租屋成本之比進行排名，巴洛阿圖購屋成本高於租屋成本的比例在小型城市中名列全美榜首。報告顯示，巴洛阿圖購屋溢價高達463.9%，是這項研究發現的最大差距案例之一。

這項分析將城市中價位房屋的每月平均房貸還款額加上房地產稅，與中價位房屋的每月平均租金進行比較。

根據「建築報導」的數據，巴洛阿圖房價中位數目前約為362萬美元，屋主每月房貸還款額約為2萬1798美元，租金中位數約為每月3865美元，代表購屋者和租屋者每月花在住房上的成本相差了1萬7933美元。

Hoodline指出，由於巴洛阿圖房價極高，但新建房屋供應量有限，同時在大型科技公司員工強烈的住房需求和優良學區吸引買家的影響下，導致該市購屋可負擔性遠低於租屋。

對潛在房屋買家而言，這份報告的數據提高了在巴洛阿圖購屋所需的頭期款、收入資格和每月現金流的要求。今年春季，房貸利率徘徊在6%左右，使購屋成本遠高於前幾年，造成的影響在高房價的大都會地區尤其顯著。

與此同時，租屋者也面臨雙重壓力，包括在熱門地段必須支費更昂貴的租金，以及未來購屋所需的收入程度也超出大部分家庭的承受能力。

這項研究的結果反映出灣區一個常見的矛盾：強勁的就業與公共服務推高了房價，但房屋供應量有限和不斷上漲的房貸成本又使許多人難以擁有住房。

租金 學區 房價

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