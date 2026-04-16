巴洛阿圖買房成本 比租屋高5.6倍

全國性分析發現，灣區巴洛阿圖的購屋成本目前約為租屋成本的5.6倍。（美聯社）

最新全國性分析發現，現在在灣區巴洛阿圖（Palo Alto）買房的成本是租屋成本的近六倍。

Hoodline報導，一項新全國性分析發現，在巴洛阿圖買房的成本如今是當地租屋成本的5.6倍，意味著許多購屋家庭每月需要比租屋家庭多支付近1萬8000美元的住房費用。以實際數字來說，巴洛阿圖一棟中價位房屋的每月房貸還款額接近2萬1800美元，而租金 中位數約3865美元。

這項來自「建築報導」（Construction Coverage）的分析報告根據美國各城市購屋與租屋成本之比進行排名，巴洛阿圖購屋成本高於租屋成本的比例在小型城市中名列全美榜首。報告顯示，巴洛阿圖購屋溢價高達463.9%，是這項研究發現的最大差距案例之一。

這項分析將城市中價位房屋的每月平均房貸還款額加上房地產稅，與中價位房屋的每月平均租金進行比較。

根據「建築報導」的數據，巴洛阿圖房價 中位數目前約為362萬美元，屋主每月房貸還款額約為2萬1798美元，租金中位數約為每月3865美元，代表購屋者和租屋者每月花在住房上的成本相差了1萬7933美元。

Hoodline指出，由於巴洛阿圖房價極高，但新建房屋供應量有限，同時在大型科技公司員工強烈的住房需求和優良學區 吸引買家的影響下，導致該市購屋可負擔性遠低於租屋。

對潛在房屋買家而言，這份報告的數據提高了在巴洛阿圖購屋所需的頭期款、收入資格和每月現金流的要求。今年春季，房貸利率徘徊在6%左右，使購屋成本遠高於前幾年，造成的影響在高房價的大都會地區尤其顯著。

與此同時，租屋者也面臨雙重壓力，包括在熱門地段必須支費更昂貴的租金，以及未來購屋所需的收入程度也超出大部分家庭的承受能力。

這項研究的結果反映出灣區一個常見的矛盾：強勁的就業與公共服務推高了房價，但房屋供應量有限和不斷上漲的房貸成本又使許多人難以擁有住房。