灣區一些社區房市競爭激烈 金山有郵區房價半年漲9%

根據Zillow數據，舊金山所有郵遞區號區域的房價均未恢復到2022年的歷史最高水準。（取自Pexels）

春天來了，帶來了溫暖的天氣、北遷的候鳥，以及至少在灣區 的一些社區競爭異常激烈的房地產市場。以舊金山的94131郵遞區號區為例。該區域從Mount Sutro延伸至Glen Park，其典型住宅價值從2025年8月的145萬元上漲至2026年2月的158萬元，漲幅超過9%。

9%的漲幅是灣區所有人口超過5000的郵遞區號區中漲幅最大的，但這遠非舊金山唯一一個在短短六個月內房價 大幅上漲的地區。根據房地產資訊公司Zillow的數據，包括外列治文區和海崖(Sea Cliff)在內的94121郵遞區號區的典型住宅價值也上漲了約8%。

根據Zillow的數據，舊金山所有郵遞區號區域的房價均未恢復到2022年的歷史最高水準。但近期房價的上漲—即中價位房屋的預估市場價格—凸顯了科技工作者住房需求的復甦以及供應短缺如何再次推高了舊金山的房地產市場。

Zillow的預估價格經過季節性調整，這意味著該公司試圖消除房地產市場的年度波動，房地產市場通常在春秋兩季升溫，冬季降溫。

但東灣大部分地區和北灣部分地區的房價已經下跌，這些地區尚未迎來大量來自灣區的科技專業人士。屋崙市中心94612郵遞區號區域的房價已成為全美最疲軟的待售房屋市場之一，從8月到2月持續下跌超過5%。

即便如此，東灣的降溫趨勢並非全然沒有例外。在過去六個月裡，柏克萊 山區的94707郵遞區號區域的房價上漲了5%。

雖然科技財富的湧入引發了競價大戰，尤其是在灣區一些最富裕的社區，但經通膨調整後，舊金山及其周邊一些城市的房價仍低於疫情前的水平，但如果不進行調整，舊金山的房價幾乎已恢復到2020年2月的水平。

疫情和2022年抵押貸款利率的飆升導致該地區的房價暴跌，舊金山直到最近才開始扭轉頹勢，而屋崙似乎仍深陷其中。