「先租後付」緩解房租負擔？維權人士警告：恐面臨高額利率

「先租後付」服務承諾透過分期付款來緩解租客負擔，但代價不菲。（美聯社）

隨著租屋成本愈來愈高，難以負擔房租的租客 開始求助一種所謂「先租後付」（Rent now, pay later）的金融產品，透過分期付款來緩解負擔。當然，這需要付出一定代價。

美聯社報導，根據美國勞工統計局的數據，美國過去五年房租上漲了近28%。有鑑於租金 攀升、一些租客收入不穩定，市面上出現了一種所謂「先租後付」的服務。

Flex、Livble以及最近加入的Affirm等公司聲稱，房租分期付款可以幫助租屋者管理現金流。但消費者維權人士警告，這些產品通常類似於短期貸款 ，會在租屋者已捉襟見肘的預算上加進各種費用，而且在某些情況下，利率高達三位數。這不禁引發人們質疑：這些產品究竟是為租客緩解經濟壓力，還是加劇壓力？

44歲的強生大約兩年前開始使用Flex來分期支付房租，他不再像以前每月1日一次性支付1850美元房租，而是改為1日先支付1350美元，月中15日再支付剩下的500美元。Flex每月會收取14.99美元的會費，外加房租總額1%的服務費。以強生每月租金1850美元來算，他每月使用Flex的費用超過33美元。

強生表示，他願意承擔額外的費用，部分原因是他當時是亞馬遜的送貨合同工，收入並不穩定。現在在沙加緬度擔任老年人司機的強生說：「這的確是一筆額外開銷，但我還是接受了，因為對我來說比較方便。」

提供「先租後付」服務的公司運作方式大同小異：公司會在房租到期日先向房東支付全額租金，租客則在當月分兩次或多次償還公司代墊的租金。由於租金通常是一筆不小的開支，這些公司認為，分期付款可以讓租客有更多現金可用。

然而，這些服務都會收取費用。消費者維權人士警告，這些費用可能名目不同，但都應被視為信貸費用。以強生為例，他向Flex借了500美元，為期兩周，每月需支付33.49美元費用，以標準消費貸款方式來計算，年利率高達172%。

非營利團體「保護借款人」（Protect Borrowers）執行董事皮爾斯（Mike Pierce）說：「租屋者應該對任何與房東合作的金融機構保持戒心，並對任何標榜零費用或零利息的貸款產品存疑。」

Flex成立於2019年，是美國提供「先租後付」服務的大型公司之一。該公司表示，其150萬名用戶目前每月透過該系統支付約20億美元的房租，而美國幾家最大的企業房東都接受Flex作為支付方式。