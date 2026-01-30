我的頻道

明州ICE行動 聯邦法官拒發臨時禁令 邦迪稱勝利

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

舊金山「泛海中心」未完工地點 擬建新摩天大樓

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山Salesforce大樓。(取材自谷歌地圖)
舊金山Salesforce大樓對面，將興建一棟與Salesforce大樓高度幾乎同等的新摩天大樓，這個令人振奮的進展，與羅偉當選市長有相當大的關聯。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，曾被設想為舊金山最高綜合用途建築的「泛海中心」（Oceanwide Center），後來成為全球投資者投機野心失敗的代名詞。多年來這座位於市中心的未完工建築工地上的天秤早已消失，只留下裸露的混凝土、鏽跡斑斑的鋼筋以及一連串的訴訟。

該項目先前的構想是由倫敦著名建築師事務所Foster+Partners設計，室內面積240萬平方呎的住宅與商業綜合體，價值超過10億元。

如今在經歷了疫情時期的殘酷衰退後，舊金山正艱難地走向復甦，一個看似不太可能的合作項目正試圖重振這片土地——但並非當初承諾的龐大雙塔綜合用途建築，而是更加專注於市中心的未來：在第一街和米慎街交匯處建造一座910呎高、室內面積約150萬平方呎的辦公大樓。

該計畫由來自東海岸、34歲的私募股權投資者Jay Yang和70歲的本地開發商Dan Kingsley共同發起。Jay Yang擅長高風險投資，而Dan Kingsley在舊金山經歷了數十年的繁榮與蕭條，並參與了許多被其他人認為風險過高的項目。

最近公布的計畫細節指出，此前他們以6000萬元的價格完成了對這塊1.2畝項目用地的收購。這比10年前泛海控股購買這塊土地的價格低了約80%。當時，建造兩座引人注目的摩天大樓的計劃尚未獲得批准，這兩座摩天大樓原本計畫聳立在金融區之上。

2021年Jay Yang在成為父親後，決定在金山定居。他說：「那就像打開了開關一樣，突然間，我對舊金山正在發生的事情產生了濃厚的興趣。」在2024年舊金山市長選舉前夕，Jay Yang和Dan Kingsley經過一位共同的朋友介紹相識。當時，舊金山正醞釀著一場政治變革。

那時，Jay Yang正在構思一個專注於舊金山不良資產的新投資基金，但他的目光比傳統的私募股權投資更為長遠。當他向那位共同的朋友提及這個想法時，對方立刻回應道：「你一定要見見Dan Kingsley。」

羅偉勝選後，Jay Yang和Dan Kingsley看到了新的潛力。「這感覺像是一個機會，讓我們再次成為私營部門與公共部門的合作夥伴，」Dan Kingsley說。

舊金山 羅偉 疫情

Stevens Creek Blvd.規畫邁出關鍵一步 盼2月9日前提B提案申請

你把塑膠微粒穿上身了嗎？ 4招教你怎麼防止

