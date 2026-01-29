聖荷西刺激房市 批准三項住房措施

聖荷西市議會批准了三項住房措施，用來刺激當地住宅產業發展，圖為市府以及市議會。（記者江碩涵╱攝影）

根據聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，聖荷西市議會批准了三項住房措施，目標是透過調整一些房屋建築商認為阻礙新建案啟動的要求，三項措施都是用來刺激當地住宅產業發展。

其中兩項措施是擴大開發獎勵計畫為主，減免建築稅並放寬可負擔住宅要求；第三項措施則是修訂「包容性住宅政策」，調整市價住宅須投入可負擔住宅的規定。前兩案市議會一致通過，包容性住宅政策則以九比二通過，有兩位議員投下反對票。

報導指出，支持者認為，相關措施可為長期受經濟壓力影響的住宅產業提供急需紓困；但反對者指出，市府過度偏向市價住宅，恐削弱對低收入 住宅的支持。聖荷西市長馬漢表示，現行建築費用與規定已成為住宅興建的障礙，「若房子蓋不出來，可負擔住宅政策也無法發揮作用」。

最具爭議的是包容性住宅政策修訂案，將可負擔住宅的適用收入門檻上調。原本租戶收入須介於地區中位數所得（AMI）的50%至100%，現調整為60%至110%，最高可讓年收入21.4萬美元的四口之家符合資格。反對者認為，此舉恐忽略真正的弱勢族群需求。

市議會同時延長住宅開發獎勵計畫一年，並提高可參與案量。該計畫於2024年底推出，提供包括建築稅減半等優惠，去年促成五個、共逾1400戶住宅動工；相較之下，2024年全年無任何市價住宅案開工。第三項措施則擴大市中心高樓計畫，納入辦公室改建住宅案，提供全額建築稅減免及公園影響費減半，以促進商辦轉住宅。

市府坦言，相關減免將影響稅收，僅獎勵計畫延長一年即約少收660萬美元。但土地使用顧問 Erik Schoennauer指出，若無此類調整，許多住宅案將持續停滯，並形容住房短缺已是「緊急狀態」，市府必須讓住宅興建更便宜、更快速。