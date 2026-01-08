我的頻道

住飯店想挑安靜房間 先避開這兩組房號

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事

灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

紅木城訊
灣區中半島百萬房價只能買到車庫大小的房子。(Pexels)

據「年鑑」The Almanac報導，隨著灣區中半島地區房屋房價中位數遠高於100萬美元，一般人在這個地區購屋愈來愈遙不可及，甚至幾乎不可能。更耐人尋味的問題是：「在中半島，100萬美元究竟能買到多大的居住空間？」答案是：「不多。」

根據Mansion Global引用Realtor.com對全美主要都會區的最新報告，今年秋季，全美售價介於100萬至200萬美元的住宅，平均面積約為2994平方呎。這個數字，大約是中半島同樣預算可買空間的四倍。

在中半島，依據 Realtor.com 分析2025年10至11月間、半島10個城市與城鎮的成交中位價與住宅面積資料，100萬美元僅能買到約699平方呎的空間，甚至還不如一般雙車位車庫的大小。

即便是全美「100萬美元可買空間最小」的都會區檀香山，購屋者仍能獲得約1651平方呎，明顯高於中半島。

加州主要城市中，聖荷西作為全州房價最高的大型市場，100萬美元通常可買到約1688平方呎，單價約為每平方呎872美元；舊金山緊隨其後，約1855平方呎；洛杉磯則接近2000平方呎。

反觀中半島內部，阿瑟頓（Atherton）被列為最難負擔的市場，平均每平方呎價格高達1923美元，100萬美元僅能購得約520平方呎。蒙洛公園也相去不遠，約為571平方呎；不過該數據僅涵蓋西門洛帕克的成交案，該區價格本就高於市內其他地段。

整體而言，數據再次凸顯中半島房市的極端失衡–百萬美元在全美多數地區象徵寬敞住宅，在此卻只能換得有限的生活空間。

房價 加州 灣區

