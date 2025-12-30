聖荷西都會區住房建築許可大降4成 租金比去年漲5%

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
今年聖荷西都會區發放的多戶住宅建築許可證數量已下降了41%，是加州主要都會區中降幅最大的。(聖荷西市府臉書)
今年聖荷西都會區發放的多戶住宅建築許可證數量已下降了41%，是加州主要都會區中降幅最大的。(聖荷西市府臉書)

聖荷西都會區今年核發的多戶住宅建築許可證數量大降41%，減幅為加州主要都會區中最大的，讓住屋不足的問題更形嚴峻。

SFGATE報導，儘管灣區住房需求旺盛，但今年迄今，聖荷西都會區發放的多戶住宅建築許可證數量已下降了41%，是加州主要都會區中降幅最大的。專家將此歸因於勞動力短缺、民眾對建造公寓的抵制情緒以及建築材料價格上漲，但也認為包括人工智慧在內的各種技術有望簡化審批流程。

根據美國人口普查局的數據，在包括聖塔克拉拉縣和聖比尼度縣在內的該地區，2025年1月至7月共發放了1013份多戶住宅建築許可證，而2024年同期發放的許可證數量為1729份。由於政府停擺導致報告延遲，數據僅更新至2025年7月。

「加州住宅建設面臨挑戰是一個長期存在的問題，」公寓租賃公司Apartment List的高級研究員沃諾克（Rob Warnock）在電話中告訴SFGATE，「這既有繁文縟節，也有地方政府的反對，還有建築材料和人工成本高昂等因素。這對住房存量來說一直是個問題。」

沃諾克指出，發放的許可證越少，租屋成本就越高。Apartment List的數據顯示，從2024年12月到2025年12月，聖荷西都會區的租金價格比去年同期上漲了5%，漲幅位居全美第二。該都會區的租金中位數為每月3050美元。舊金山緊隨其後，漲幅為4.6%。

另一份來自HomeAbroad（一個幫助國際買家購買美國房產的平台）的報告顯示，該地區多戶住宅的許可證發放數量出現了更為顯著的下降。報告指出，從2020年7月到2025年7月，聖荷西都會區的許可證發放數量較去年同期下降了74%。但沃諾克表示，比較一年中多個月份的數據比逐月比較更能了解整體趨勢。

經濟適用房開發商Affirmed Housing指出，開發商推遲申請許可證的原因有很多，他們需要等到項目更有把握才能推進。這些原因包括：關稅對住宅建築材料價格的影響、長期存在的建築勞動力短缺以及利率的不確定性。

聖荷西 加州 租金

