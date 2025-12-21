巨人隊買下柯倫劇院 插旗娛樂版圖

劇院製作人海斯已將位於聯合廣場的柯倫劇院出售給巨人隊，交易金額未對外公布。（取自谷歌街景）

舊金山 歷史悠久的柯倫劇院（Curran Theatre）易主，新東家是美國職棒大聯盟球隊舊金山巨人隊（San Francisco Giants）。

買賣雙方於18日聯合宣布，劇院製作人海斯（Carole Shorenstein Hays）已將位於聯合廣場的柯倫劇院出售給巨人隊，交易金額未對外公布。未來，百老匯 舊金山（BroadwaySF）仍將繼續負責劇院營運，既有的百老匯巡演及名人演出等節目內容也不會改變。

巨人隊總裁暨執行長貝爾（Larry Baer）發表聲明，收購柯倫劇院象徵球隊對舊金山的長期承諾，也體現其對體育、藝術與文化在城市身分、經濟與復甦中扮演關鍵角色的信念。貝爾在接受舊金山紀事報電話訪問時指出，巨人隊本身就身處「現場娛樂產業」，無論是體育或劇場，其實有許多相似之處。

近年來，巨人隊積極拓展體育以外的娛樂版圖。今年在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦多場大型藝文活動，包括拉瑪（Kendrick Lamar）與SZA的巡演、球場歌劇演出，以及岡恩（James Gunn）執導電影「超人」的特映活動。球隊今夏也在48號碼頭（Pier 48）製作Grateful Dead成立60周年紀念活動。貝爾表示，納入柯倫劇院後，巨人隊在節目製作與場地運用上將更具彈性，避免因球季長達七個月而錯失合作機會。

對於出售決定，海斯表示，自己自童年起便在柯倫劇院觀賞演出，1977年更在此展開職業生涯，推出「最佳百老匯」系列節目，對劇院懷有深厚情感。她說，最在意的是確保劇院未來仍能成為藝術家與觀眾的活躍舞台，並對巨人隊「挺身而出」接手感到欣慰。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）對此交易表示肯定，認為此舉為市中心與聯合廣場注入信心，凸顯藝術與娛樂在城市經濟振興中的重要角色。眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發聲支持，稱巨人隊將確保柯倫劇院在未來多年持續發揮文化地標的影響力。