北加房市重洗牌 12/13「世報2026稅務理財講座」揭布局密碼

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房產專家蔡瑞聲13日將在世界日報「2026稅務理財講座」中，分析未來三年如何布局北加州房地產。(圖╱受訪者提供)
房產專家蔡瑞聲13日將在世界日報「2026稅務理財講座」中，分析未來三年如何布局北加州房地產。(圖╱受訪者提供)

面對高利率環境、區域人口流動與科技發展不斷吸引熱錢，北加州房地產市場正進入新一輪重新洗牌期。知名房產專家蔡瑞聲13日將在世界日報舉辦的2026稅務理財講座中，主講「未來三年如何布局北加州房地產」，並結合城市基礎設施與資產配置，為灣區房市觀察者帶來一場全面性的前瞻解析。

蔡瑞聲自台灣移民美國多年，早年因父母工作頻繁搬遷，在北加州多地求學，累積廣泛的人脈網絡。他笑稱︰「以前一直轉學覺得辛苦，現在卻成了人生最大資產。」多年來，他協助不同州、甚至返台與旅外工作的舊同學、朋友父母管理北加州房產，逐步形成橫跨學區房、市區住宅、學生宿舍型投資物件的專業版圖。

他長期接手管理的房屋分布極廣，從南灣的學區房，到柏克萊加大周邊的student housing，再到舊金山大學城附近的多單位住宅甚至首府沙加緬度（Sacramento）。由於掌握大量一手租金實績與投資回報數據，使他能清晰比較各地房市的階段變化與成長潛力。

蔡瑞聲透露，這場講座將從加州城市分布談起。過去投資人目光多集中在舊金山、南灣與東灣，但近年UC Merced、UC Davis附近與多個內陸城市因價格基期低、租金回報率高，逐漸成為新興「衛星房市」。

他分享，過去50至60萬美元的獨立屋，在簡單翻修後即可租出三、四個房間，「一間雅房就能租到1400到1500美元，有車位甚至能到2000多美元」。若加蓋ADU（附屬居住單元）後，整體月現金流甚至可突破7000美元，「以不到百萬的投入，獲得這樣的現金報酬率，在灣區已經非常難得。」

除了傳統大學城，蔡瑞聲也將在講座中分析沙加緬度房市的政策推動與城市重建。他形容，政府正試圖將沙加緬度打造成「第二個小矽谷」，各種規畫皆有完整藍圖，感覺「有點像把南加州橙縣的模式搬過來」。他並透露，目前六大全國建商都在當地推案，而相較灣區高企的房價，沙加緬度北區新屋多落在50萬至130萬美元之間，「品質好、生活圈新、學校足，對首次購屋與置產族群來說潛力非常高。」

講座也將涉及稅務節省技巧、移民家庭的資產結構安排、如何在利率高檔的時期挑選「抗跌」房屋等，並從基礎建設、州政府投資方向，延伸到未來北加州的核心成長軸線。

蔡瑞聲強調：「可以確定的是，北加州未來三年的房市布局，會比大家想像的更立體、更有機會。」

世界日報舊金山社「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」，線上報名...
世界日報舊金山社「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」，線上報名QR Code。

加州 北加 灣區

