舊金山最大購物中心加速清空 H&M與Shake Shack將相繼撤出

昔日熱鬧的購物中心，已接近完全空置狀態，大聲說話甚至可聽見回聲。（記者王子涵／攝影）

位於市中心市場街的舊金山 購物中心（San Francisco Centre）隨著更多商家的撤出，接近完全空置狀態。服飾零售巨頭H&M 證實，已接獲新業主發出的遷出通知，將於2026年1月關閉其位於購物中心的所有門店；美式速食連鎖Shake Shack 也已向州勞工部門通報，將於12月18日永久關閉該中心內分店，裁撤26名員工。這座曾被視為全美頂級購物中心之一的商場，隨著新業主的進駐，正加速清空。

H&M發言人表示，公司已接到遷出通知，位於舊金山購物中心的主店、H&M Kids與H&M Man門市將一併關閉。不過該公司強調，仍將持續深耕舊金山市場，並指出H&M已於今年11月20日在日落區Stonestown Galleria開設新門市。

漢堡連鎖Shake Shack在11月25日向州勞工單位提交的文件顯示，位於市場街845號的門市將於12月18日永久歇業。文件指出，關店主因為商場出售後，新業主要求所有現有租戶一律撤離。Shake Shack表示，所有受影響員工將調派至鄰近門市的機會，且多數已接受；若有員工拒絕轉調，則將獲得41天資遣費與持續福利。

兩家企業的撤出，將是該商場「出走潮」的最後一個階段。目前已確認關店的品牌，還包括Ecco鞋店與Samsonite行李箱店。未來數周後，整座商場恐怕僅剩一家餐飲業者Panda Express仍持續營業，不過該公司尚未回應是否也將撤離。

這座占地150萬平方呎的購物中心，在今年完成產權變動。放款機構在上月完成法拍後，透過名為DBJPM 2016-SFC Emporium LLC的實體正式接管物業。多名尚存租戶員工透露，新業主的律師已通知部分店家，其租約已遭終止。

舊金山購物中心市值暴跌，與2016年高峰時估值12億元相比，已大幅縮水至去年法拍時的1億3400萬元。