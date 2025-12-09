我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

舊金山最大購物中心加速清空 H&M與Shake Shack將相繼撤出

記者王子涵／舊金山報導
昔日熱鬧的購物中心，已接近完全空置狀態，大聲說話甚至可聽見回聲。（記者王子涵／攝影）
昔日熱鬧的購物中心，已接近完全空置狀態，大聲說話甚至可聽見回聲。（記者王子涵／攝影）

位於市中心市場街的舊金山購物中心（San Francisco Centre）隨著更多商家的撤出，接近完全空置狀態。服飾零售巨頭H&M證實，已接獲新業主發出的遷出通知，將於2026年1月關閉其位於購物中心的所有門店；美式速食連鎖Shake Shack也已向州勞工部門通報，將於12月18日永久關閉該中心內分店，裁撤26名員工。這座曾被視為全美頂級購物中心之一的商場，隨著新業主的進駐，正加速清空。

H&M發言人表示，公司已接到遷出通知，位於舊金山購物中心的主店、H&M Kids與H&M Man門市將一併關閉。不過該公司強調，仍將持續深耕舊金山市場，並指出H&M已於今年11月20日在日落區Stonestown Galleria開設新門市。

漢堡連鎖Shake Shack在11月25日向州勞工單位提交的文件顯示，位於市場街845號的門市將於12月18日永久歇業。文件指出，關店主因為商場出售後，新業主要求所有現有租戶一律撤離。Shake Shack表示，所有受影響員工將調派至鄰近門市的機會，且多數已接受；若有員工拒絕轉調，則將獲得41天資遣費與持續福利。

兩家企業的撤出，將是該商場「出走潮」的最後一個階段。目前已確認關店的品牌，還包括Ecco鞋店與Samsonite行李箱店。未來數周後，整座商場恐怕僅剩一家餐飲業者Panda Express仍持續營業，不過該公司尚未回應是否也將撤離。

這座占地150萬平方呎的購物中心，在今年完成產權變動。放款機構在上月完成法拍後，透過名為DBJPM 2016-SFC Emporium LLC的實體正式接管物業。多名尚存租戶員工透露，新業主的律師已通知部分店家，其租約已遭終止。

舊金山購物中心市值暴跌，與2016年高峰時估值12億元相比，已大幅縮水至去年法拍時的1億3400萬元。

舊金山購物中心正由世邦魏理仕（CBRE）對外行銷出售，作為重建開發標的。不過多位地產專家指出，該物業規模龐大、改建成本高昂，短期內是否能成功轉型，仍存高度不確定性。

昔日熱鬧的購物中心，已接近完全空置狀態，大聲說話甚至可聽見回聲。（記者王子涵／攝...
昔日熱鬧的購物中心，已接近完全空置狀態，大聲說話甚至可聽見回聲。（記者王子涵／攝影）

舊金山 H&M Shake Shack

上一則

舊金山拯救交通局財務 擬開徵新房產稅

下一則

舊金山共享住房公司買下大樓 擬打造400「睡艙」宿舍

延伸閱讀

舊金山市中心區域軌道電力故障致兩條線路停運 舊金山灣區捷運延誤

舊金山市中心區域軌道電力故障致兩條線路停運 舊金山灣區捷運延誤
舊金山總醫院社工服務12年 慘被「醫鬧」 病患捅死

舊金山總醫院社工服務12年 慘被「醫鬧」 病患捅死
科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款 肖化區、外米慎區受益最大

科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款 肖化區、外米慎區受益最大
金山市長專欄／舊金山節慶點燈 觀光熱度活力再現

金山市長專欄／舊金山節慶點燈 觀光熱度活力再現
舊金山哪些地區兒童 可獲科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款

舊金山哪些地區兒童 可獲科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？