金山租屋市場火熱 竟出現「競價大戰」律師警告：恐違法

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山公寓大樓阿拉莫廣場一個出租單位採取競價作法，律師稱可能違法。（取自谷歌地圖）
舊金山公寓大樓阿拉莫廣場一個出租單位採取競價作法，律師稱可能違法。（取自谷歌地圖）

舊金山公寓大樓阿拉莫廣場（Alamo Square）一個單位上個月在Craigslist網站上刊登出租廣告，每月租金定為5000美元。廣告稱，這間公寓擁有寬大窗台、硬木地板、公園美景、大面積儲物空間和現代化家電。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，這間公寓開放日當天湧進大量參觀人潮，以至於物業管理公司Centron不得不要求這些潛在房客分批進入。

在人工智慧蓬勃發展、科技勞工不斷湧入的情況下，舊金山出租公寓出現瘋狂看房的人潮已成常態，而且在過去一年來將房租推高了15%。

但令人驚訝的是，最近參加阿拉莫廣場這間公寓開放日並申請了租房的人收到一封電子郵件，要求他們「回覆並告知其租金報價」。一位匿名的科技工作者將這份電子郵件分享給舊金山標準時說：「我覺得這違反了租賃界的不成文規定，感覺很卑鄙。」

在灣區，房屋買賣競價十分稀鬆平常。但這位科技人表示，她在舊金山租房已十年，從未見過這種情形。更令人氣憤的是，根據Apartment List的數據，這間公寓最初開出的月租5000美元，已經比舊金山兩房公寓的平均租金高出約30%。

反感歸反感，這位科技人和室友還是決定出價5100美元，因為她們真的很喜歡這間公寓。不久後，她們收到Centron的回覆，告知她們進入第二輪比價，並詢問她們是否願意出更高的價錢。

這位科技人說：「這實在太奇怪了，感覺像是房東為了抬高租金而製造這場競爭。」最終，她和室友沒有提高報價，因此沒有租到這間公寓。

Centron一位發言人證實，他們的確有發出這些電子郵件，並把他們詢問申請人願意支付多少租金的作法，形容是公司在「房源供不應求」時採取的「公平程序」。

租客權益律師托貝納（Joseph Tobener）對Centron的說法不以為然，稱Centron這種「混蛋」的租金競價作法，不僅象徵舊金山當前住房危機的嚴重性，而且可能違法。

托貝納說：「如果廣告上標明了房租價格，房東卻決定競標，那就成了虛假廣告，觸犯了加州『不公平競爭法』（Unfair Competition Law），租不到房子的租客可以提出告訴。」

托貝納還說：「要阻止這種租房競價行為，地方層面需要立法。目前，舊金山租房條例並沒有明確禁止這種行為，但市議會有權將其定為非法。」

