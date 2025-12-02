電影「大都會」票房慘淡 名導柯波拉抵押金山著名大廈

我的頻道

編譯組／綜合報導
導演柯波拉在「大都會」虧損後，將舊金山地標建築Sentinel Building抵押，作為新貸款的擔保。（取自Google Maps）
導演柯波拉在「大都會」虧損後，將舊金山地標建築Sentinel Building抵押，作為新貸款的擔保。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）據傳再次將舊金山著名的Sentinel Building大廈抵押出去，用這座百年歷史的北灘地標作為新私人貸款的擔保。此前他自資製作的2024年票房慘敗之作「大都會」（Megalopolis）導致其財務壓力不斷加劇。

據房地產網站Real Deal披露，提交至舊金山估值登記處（assessor-recorder）的文件顯示，這位導演旗下的公司「Francis Ford Coppola Presents」從Capital Holdings VI LLC獲得貸款，並以這座銅頂扁鐵形建築作為擔保。貸款金額未予披露。

據縣估值辦公室紀錄，柯波拉於1973年以50萬美元購得這棟位於Columbus大道與Kearny、傑Jackson街交匯處的七層塔樓，此時距「教父」（The Godfather）使他蜚聲國際僅一年。

這座1970年被列為歷史地標的建築（始建於1906年大地震前），現為「Cafe Zoetrope」所在地，曾是柯波拉旗下American Cafe Zoetrope製片公司的辦公場所。該物業長期與柯波拉的財務狀況緊密相連：1980年代他險些在債務拍賣中失去該物業，1998年又再次將其作為抵押品。

其當前財務困境主要源於耗資數十年打造的史詩巨作「大都會」。為籌措資金，他將蘇諾瑪酒莊與納巴品牌合併，並以其股權抵押借款2億美元。這部耗資1億2000萬美元的影片最終僅收穫1440萬美元票房。

據華爾街日報（Wall Street Journal）披露，柯波拉將剩餘貸款用於升級Inglenook酒莊和Sentinel Building大廈，包括將American Zoetrope公司舊址改造成飯店客房。

他今年早些時候在播客訪談中向魯賓（Rick Rubin）坦言︰「錢基本花光了，或許15到20年能回本，但眼下我確實沒錢。」

這部於2024年9月上映的科幻驚悚巨作，將紐約重塑為「新羅馬」（New Rome），由奧布瑞普拉札（Aubrey Plaza）、西亞李畢福（Shia LaBeouf）和亞當崔佛（Adam Driver）主演。

其製作過程充滿波折：包括片場不當行為指控、劇組人員離職、發行延期，以及使用假冒影評人引語的人工智慧（AI）生成預告片。

如今柯波拉開始變賣個人物品，包括將於12月拍賣的七枚高端腕表，其中一枚預計拍得約100萬美元。

「我需要籌集資金維持項目運轉，」他向紐約時報坦言。

他還終止了對在貝里斯（Belize）的Coral Caye島的租賃權，該島近期以180萬美元售出。此舉被普遍視為彌補財務損失的舉措。

但柯波拉曾經歷過類似的動盪。他1979年拍攝的越戰史詩「現代啟示錄」（Apocalypse Now）在成為經典之前曾使他負債纍纍。他仍然希望「大都會」能走一條類似的道路。

他說：「我的許多電影都是隨著時間的推移才收回成本的。」

