我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

涉詐夫妻 仍想打造外日落區50層高摩天樓

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
盡管面臨房產被沒收和破產聲請失敗，希基夫婦仍在Sloat大道2700號提交新的重建申請。（取自Google Maps）
盡管面臨房產被沒收和破產聲請失敗，希基夫婦仍在Sloat大道2700號提交新的重建申請。（取自Google Maps）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，開發商常憑著泰然自若的自信完成房地產交易，但樂觀與徹底的妄想之間僅一線之隔。約翰和瑞琳·希基（John and Raelynn Hickey）這對備受爭議的夫婦，正試圖將外日落區（Outer Sunset）的一家幼稚園改造成一座無人問津的50層巨型公寓樓，他們顯然已滑向妄想的深淵。

上月，這對夫婦向市規畫局提交了新建682套100%可負擔住房的高層樓宇申請。不幸的是，希基夫婦已不再掌控擬建地塊的控制權。

同月，其貸款方Loan Oak Fund通過司法抵押權（foreclosure）贖回程序，接管了Sloat大道2700號和2750號地塊。

這對夫婦曾是試圖通過建造濱水高層建築將「濱海灘打造成邁阿密海灘」（Ocean Beach into Miami Beach）的開發商之一。他們違背房地產承諾、欺詐投資者的歷史已逾20載。

2004年，約翰·希基曾提出在舊金山India Basin建造加州最大住宅塔樓的計畫。但因涉及納巴縣（Napa ）和蘇諾瑪縣（Sonoma ）土地開發的龐氏騙局被起訴入獄97個月後，該計畫最終流產。

法庭紀錄顯示，他與同謀通過偽造房產記錄騙取700餘名投資者約2000萬美元。這筆資金本應用於收購地產進行再開發，卻被用於償付早期投資者，剩餘款項則流向個人消費。

今年夫婦二人試圖申請第11章破產保護（Chapter 11 bankruptcy）以延緩Sloat大道地塊的強制拍賣程序，但未獲成功。在失去該地塊前兩周，美國破產法院（U.S. Bankruptcy Court）法官駁回了他們的申請，認為該夫婦並非真誠重組債務，而是惡意拖延。

上月地塊公開拍賣時，希基夫婦已累積逾1200萬美元未償債務。Lone Oak公司以1110萬信用競標（即用債務抵償而非現金）贏得拍賣，由此取得地塊控制權。

希基夫婦盡可繼續做夢，但他們的過往終將成為當路虎。

拍賣 舊金山 房地產

上一則

吃迷幻蘑菇試圖關飛機引擎 機長判無需服刑

下一則

僑青家庭慶感恩節 唱出親子間感謝

延伸閱讀

蘇沙利度市容將有大變化？ 多項住宅興建提案獲通過

蘇沙利度市容將有大變化？ 多項住宅興建提案獲通過
萊尼社區學院傳奇教練遭槍擊 重傷不治

萊尼社區學院傳奇教練遭槍擊 重傷不治
沃爾瑪執行長董明倫將於明年1月卸任 由美區總裁弗納接任

沃爾瑪執行長董明倫將於明年1月卸任 由美區總裁弗納接任
印尼導演入籍中華民國 「新來的小朋友」獻給台灣人

印尼導演入籍中華民國 「新來的小朋友」獻給台灣人
「探索聲樂之美」陳麗嬋師生音樂會25日登場 有兩大亮點

「探索聲樂之美」陳麗嬋師生音樂會25日登場 有兩大亮點

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

2025-11-12 15:47

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費