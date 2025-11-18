涉詐夫妻 仍想打造外日落區50層高摩天樓

盡管面臨房產被沒收和破產聲請失敗，希基夫婦仍在Sloat大道2700號提交新的重建申請。（取自Google Maps）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，開發商常憑著泰然自若的自信完成房地產 交易，但樂觀與徹底的妄想之間僅一線之隔。約翰和瑞琳·希基（John and Raelynn Hickey）這對備受爭議的夫婦，正試圖將外日落區（Outer Sunset）的一家幼稚園改造成一座無人問津的50層巨型公寓樓，他們顯然已滑向妄想的深淵。

上月，這對夫婦向市規畫局提交了新建682套100%可負擔住房的高層樓宇申請。不幸的是，希基夫婦已不再掌控擬建地塊的控制權。

同月，其貸款方Loan Oak Fund通過司法抵押權（foreclosure）贖回程序，接管了Sloat大道2700號和2750號地塊。

這對夫婦曾是試圖通過建造濱水高層建築將「濱海灘打造成邁阿密海灘」（Ocean Beach into Miami Beach）的開發商之一。他們違背房地產承諾、欺詐投資者的歷史已逾20載。

2004年，約翰·希基曾提出在舊金山India Basin建造加州最大住宅塔樓的計畫。但因涉及納巴縣（Napa ）和蘇諾瑪縣（Sonoma ）土地開發的龐氏騙局被起訴入獄97個月後，該計畫最終流產。

法庭紀錄顯示，他與同謀通過偽造房產記錄騙取700餘名投資者約2000萬美元。這筆資金本應用於收購地產進行再開發，卻被用於償付早期投資者，剩餘款項則流向個人消費。

今年夫婦二人試圖申請第11章破產保護（Chapter 11 bankruptcy）以延緩Sloat大道地塊的強制拍賣 程序，但未獲成功。在失去該地塊前兩周，美國破產法院（U.S. Bankruptcy Court）法官駁回了他們的申請，認為該夫婦並非真誠重組債務，而是惡意拖延。

上月地塊公開拍賣時，希基夫婦已累積逾1200萬美元未償債務。Lone Oak公司以1110萬信用競標（即用債務抵償而非現金）贏得拍賣，由此取得地塊控制權。

希基夫婦盡可繼續做夢，但他們的過往終將成為當路虎。