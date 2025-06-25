金山疫後首棟新辦公大樓將開工 可望助力華埠老人住宅開發案

紅點處是這棟計畫興建的大樓位置530 Sansome Street。 (谷歌地圖)

儘管舊金山 的辦公室空置率仍居高不下，多年來首棟新辦公大樓工程即將開始。這項計畫或會給華埠 造福。

舊金山紀事報報導，在這座三分之一辦公空間空置的舊金山，蓋新的辦公大樓似乎不太可能，但舊金山首座後疫情 時代辦公大樓可能很快就會在最熱門的社區之一動工興建。

市長羅偉和第三區議員李爾德（Danny Sauter）提出了一項議案，概述了位於530 Sansome Street的一座全新混合用途大廈的開發協議。該項目將包括39萬平方呎的辦公空間、一家擁有200間客房的五星級酒店和一個新的社區消防站。

根據該議案，開發商Related California將使用新酒店產生的部分稅收來資助消防局的建設。此外，Related已同意支付近1500萬美元用於經濟適用房建設，這筆資金很可能用於資助華埠772 Pacific Ave擬建的老人住宅開發案。

根據協議，其中200萬美元需在工程核准後六個月內支付，1300萬美元需在開工時支付。該項目還包括三層地下停車場以及位於Sansome Street和Battery Street之間的新公共廣場。該建築位於泛美金字塔（Transamerica Pyramid）以東一個街區，海事廣場一號（One Maritime Plaza）以西。

這項公私合作項目「既代表了我們對舊金山的信心，也體現了我們對市中心復興的承諾，」Related California 總裁卡諾里 （Gino Canori） 說。

Related California執行副總裁惠特 （Matt Witte） 表示，這種樂觀情緒部分源自於該建築位於傑克遜廣場附近金融區北部飛地的中心地帶，該地區是疫情後復甦最為成功的地區。他稱之為「在正確的時間、正確的地點建造的正確建築。」

羅偉說：「530 Sansome發出了一個積極的信號，表明舊金山認真對待與商界合作，改造市中心，打造充滿活力的經濟。」